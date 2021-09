Pioli perde un big in Champions: ennesimo ko, niente Liverpool

Pioli non potrà contare su un big nella trasferta in Champions del Milan a Liverpool: ennesimo stop per il calciatore.

Ancora un ko per il Milan di Pioli, che domani dovrà fare a meno di un big nella delicata trasferta a Liverpool. Al ritorno sul palcoscenico della Champions, i rossoneri incassano una brutta notizia, e intanto attendono notizie sull’entità dello stop. Zlatan Ibrahimovic dovrà infatti stare fermo ai box, e dopo la rete alla Lazio, e l’impatto devastante mostrato al rientro, non c’è notizia peggiore per il tecnico rossonero. Il problema andrà approfondito, ma nel doppio impegno con i Reds e la Juventus, in pochi giorni, l’attaccante rischia di dover fare da spettatore.

Milan, Ibrahimovic out dal match di Champions col Liverpool: Pioli attende notizie sul problema al tendine

É il tendine d’Achille di Zlatan Ibrahimovic a tenere in ansia Pioli e il Milan, costretti domani a lasciare a casa lo svedese nel match di Champions con il Liverpool. L’attaccante avrebbe dovuto presenziare in sala stampa per parlare alla vigilia di un match stellare, ma la sua assenza conferma il problema.

Leggi anche: Serie A, non solo Di Francesco: salta un’altra panchina

Il dolore al tendine sarebbe dovuto ad uno scontro di gioco durante il match vinto dai rossoneri con la Lazio. Non dovrebbe essere nulla di estremamente preoccupante, ma nuovi esami chiariranno i tempi. Intanto lo staff del Milan ha deciso di fermare il calciatore per evitare guai maggiori, e al suo posto dal primo minuto domani dovrebbe giocare Olivier Giroud. In attesa di capire se Ibra possa o meno far parte del big match di Serie A contro la Juventus, già decisivo per il cammino di entrambe le squadre.