Serie A, non solo Di Francesco: salta un’altra panchina

In Serie A saltano due panchine in poche ore: dopo Di Francesco arriva un altro esonero ed è già ufficiale.

Un terremoto in poche ore. Dopo l’esonero di Di Francesco, in Serie A salta un’altra panchina. É quella del Cagliari, che dopo i rumors delle passate ore, ha deciso di sollevare Semplici dall’incarico. Lo ha comunicato da poco il club, che non ha gradito l’avvio in campionato del tecnico. Qualcosa era già nell’aria in estate, ma la dirigenza decise di confermare il trainer. Un mandato condizionato dall’avvio del nuovo campionato, che al Cagliari ha regalato poche gioie.

Il ko rimediato nell’ultimo turno contro il Genoa, con una rimonta che ha messo alla luce tutti i limiti mentali dei sardi, è stato troppo per Giulini. Il comunicato ufficiale non è ancora arrivato, ma la notizia è certa e intanto già si fanno largo i nomi dei possibili sostituti. Uno in particolare, che è da tempo il sogno di Giulini.

Serie A, esonerato Semplici: Giulini ha un sogno nel cassetto

Manca l’ufficialità quindi. Che arriverà nelle prossime ore. Come riferito da Sky Sport, Semplici non è più l’allenatore del Cagliari. Nel post partita contro il Genoa la notizia era circolata senza trovare conferme. Che arrivano però a distanza di 48 ore. Giulini ha preso la sua scelta, ed ha un sogno nel cassetto, che potrebbe essere il primo nome nella lista dei sardi.

Leggi anche: Di Francesco esonerato dopo 3 partite: chi è il recordman

Si tratta di Claudio Ranieri, allenatore che a Cagliari ha lasciato il segno. Sarebbe un ritorno graditissimo alla piazza, oltre che un mandato ad un professionista per il quale parla lo strepitoso curriculum. I rossoblu potrebbero ripartire da lui, ma intanto sfogliano la rosa alla ricerca di una figura che possa concretizzare in punti e prestazioni il buon lavoro svolto in chiave di mercato ed investimenti dalla società.