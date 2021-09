Totti boccia Zaniolo tra calcio e gossip: “Gli serve una cosa per maturare”

Francesco Totti non promuove Nicolò Zaniolo per comportamento e carattere: il consiglio dell’ex capitano della Roma.

La Roma ha cominciato alla grande la stagione col passaggio alla fase a gironi della Conference League e le tre vittorie consecutive in Serie A. Il club giallorosso è primo in classifica in campionato, a pari punti con Milan e Napoli. Il cammino è ancora lungo e le avversarie sono tante, ma con Mourinho la tifoseria può sognare in grande.

Certo, manca un leader come Francesco Totti in mezzo al campo, ma questo potrebbe essere l’anno di Nicolò Zaniolo. Il giovane trequartista rientra da un terribile infortunio che gli è costato l’Europeo ed è attesa da tutto l’ambiente la sua esplosione da promessa a campione. Proprio l’ex capitano della Roma ne parla alla Gazzetta dello Sport, ma mostra tutto il suo scetticismo nei confronti del classe 1999.

Totti tira le orecchie a Zaniolo: “Campione? Aspettiamo”

Il Pupone si è lasciato andare ad un’analisi dei singoli calciatori della Roma. Alla rosea, Francesco Totti ha parlato di Nicolò Zaniolo e del suo livello: “E’ ancora presto per parlarne, vediamo tra 10 anni dove sarà arrivato nella sua carriera – sentenzia l’ex capitano – E’ giovane, ha tutto per diventare campione ma deve ancora dimostrare tanto“. Insomma, una mezza bocciatura per il numero 22: “Deve crescere e maturare dal punto di vista professionale e caratteriale: si circondi di persone che lo aiutino. Quello che succede fuori dal campo a Roma è fondamentale. Gli auguro tutto il meglio“. Sembra che Totti parli soprattutto della vita privata del giocatore, spesso al centro di rumors e gossip.

Al contrario, Francesco ha utilizzato belle parole per Lorenzo Pellegrini: “La città e il club hanno capito il valore del ragazzo – ha dichiarato la leggenda della Roma – È un degno capitano“. Detto da lui…