Dopo un anno di infortunio, questa sera Zaniolo potrebbe tornare in campo. Dalla rottura con l’ex al figlio: cosa è sucecsso in questi 12 mesi.

Era il 7 settembre di un anno fa. Olanda-Italia, Nations League: si scontrano la prima e la seconda della classe. Si tratta di una partita di fondamentale importanza, decisiva per il passaggio alle fasi finali della competizione. Il tridente offensivo titolare degli azzurri vede schierati Insigne, Immobile e Zaniolo. Il giovane talento della Roma era reduce a una stagione molto positiva con i giallorossi: 33 presenze, 8 gol e 3 assist, per lui. Un bottino niente male per un classe 99, allora 21 enne, che nella Roma di Fonseca era schierato come centrocampista offensivo nei 3 dietro Edin Dzeko.

Inizia la partita, al 17esimo Zaniolo va vicinissimo al gol dell’1-0 e sfiora un super gol in semi-rovesciata, poi, 25 minuti dopo, in un contrasto con van de Beek, il talento azzurro si accascia a terra. “Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro” questo quanto riportato dalla diagnosi dei medici di Villa Stuart. Una tegola per giovane centrocampista e per la Roma, che dovrà rinunciare a uno dei suoi giocatori migliori per il resto della stagione. Oggi potrebbe essere il giorno del suo ritorno, stasera, nella sfida tra Svizzera e Italia, Nicolò Zaniolo potrebbe tornare a calcare i campi di gioco.

Zaniolo, dall’ex al figlio: cosa è successo nell’ultimo anno

Di cose da quel 7 settembre ne sono successe. Prima di tutto la rottura del calciatore con la sua ex Sara Scaperrotta, proprio a ridosso della gravidanza della compagna, terminata il 23 luglio, con la nascita del figlio Tommaso. Poi lo sfogo dell’influencer: “Tommaso è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato”, continua l’ex compagna del calciatore, “mi sono ritrovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura”.

Pochi giorni dopo la smentita di Francesca Costa, la madre di Zaniolo: “Sara è sempre stata trattata come una figlia. Quando Nicolò ci ha scritto che stavano aspettando un bambino, siamo scesi a Roma: lui era disperato. Discuteva con Sara perché ha capito di non essere più innamorato. Quando siamo arrivati Sara era già pronta per andarsene. Ha detto che sarebbe andata dal ginecologo, mi sono offerta di accompagnarla. Mi ha detto che sarebbe andata da sola e le ho scritto di chiamarmi una volta finita la visita. Mai più sentita”

Insomma due posizioni diverse che lasciano supporre che la verità sia nel mezzo. Nel frattempo, però, Zaniolo sembra non aver perso tempo a trovare una nuova compagna, dopo il presunto flirt con la modella Madalina Ghanea e la relazione con Chiara Nasti, adesso si ipotizza che la nuova fidanzata del calciatore sia Sophie Codegoni, nuova concorrente del GF ed ex tronista di Uomini e Donne.

