Bomber in Europa, partenza sprint per sogni di gloria

I bomber in Europa stanno già dimostrando il loro valore. Nei quattro campionati principali europei, oltre quello italiano, le conferme arrivano soprattutto in zona gol.

C’è una certezza in questo primo scorcio di calcio. Quasi a ridosso dell’autunno, c’è una conferma che rimane sempre viva. I bomber in Europa rimangono sempre ben stabili, la porta è sempre a portata di mano. In Italia è criticato Ciro Immobile, che quattro reti comunque li ha realizzati anche se non è apprezzato dopo le prestazioni incolori in Nazionale. Problemi che, almeno all’estero, non hanno i loro colleghi, anche se qualche big è rimasto ancora all’asciutto.

Gli altri attaccanti che invece si sono sbloccati viaggiano a gonfie vele dimostrando una capacità di mirare la porta sempre ben alta. È sempre significativa la capacità di vedere le porte avversarie, anche tirando poco in porta. Rispetto al calcio italiano, alcuni bomber prendono bene la mira… centellinando per bene la quantità di gol e dando spettacolo comunque in Champions League. Già stasera alcuni capocannonieri potranno avanzare il loro ruolino stagionale, ma si guardano bene dal sparare tutte le cartucce. Perché i campionati nazionali impongono anche la giusta concentrazione, lo scudetto è sempre un obiettivo da perseguire in primo piano.

La battaglia del gol in giro

Passiamo dunque ad analizzare, campionato per campionato, i bomber in Europa e il loro andamento. Partendo dunque dall’Inghilterra, dove un duo consolidato ha messo in scacco gli altri attaccanti. Bruno Fernandes al Manchester ha trovato una sorta di paradiso terrestre, soprattutto in zona gol. Quattro gol in Premier League, mentre c’è un certo Cristiano Ronaldo che scalpita e potrebbe ben presto scavalcarlo.

Si conferma anche Juan Antonio del West Ham, forse un calciatore sottovalutato per le grandi platee, ma bravo nell’essere parte integrante del gioco offensivo del suo team.

Passando alla Spagna, il Real Madrid è la squadra che ha i top player lì davanti. Il Pichichi attuale è Karim Benzema con cinque marcature, a ridosso con un gol in meno Vinicius. Il 5-1 recente dei galacticos ha fatto il resto, la squadra madrilena è partita decisamente col piede gusto.

In Germania la lotta del gol ha due grandi protagonisti e li avrà fino alla fine. In particolare, il confronto è sempre a due e forse non potrebbe essere altrimenti. Perché Roberto Lewandowski è il carro armato del Bayern Monaco, che al momento ha segnato un gol in più rispetto ad Erling Haaland del Borussia Dortmund.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Cannoniere o ballerina? Il dubbio di giornata…

In Francia al momento in tre svettano nella classifica dei bomber. Mbappè del Psg, Gouiri del Nizza e Dembelè del Lione sono lì e hanno intenzione di restarci. Anche se proprio Mbappè vorrebbe chiudere bene e forse congedarsi…