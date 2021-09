Haaland, un gol per la storia: in Champions può arrivare un altro record

Erling Haaland questa sera potrebbe entrare nella storia della Champions: gli basta un gol per eguagliare un traguardo incredibile.

Erling Haaland è l’uomo dei record. Il calciatore che in pochi mesi è diventato obiettivo di mercato dei migliori club d’Europa, con una valutazione incredibile. Lo sa bene il Borussia, che lo ha strappato grazie all’ok di Raiola ad una nutrita concorrenza e si lecca i baffi in vista della prossima sessione di mercato estiva.

Difficile trattenerlo ancora, perché i grandi club sanno bene di dover sborsare cifre astronomiche, ma di poter godere del giovane più interessante che ha prodotto il calcio europeo negli ultimi anni. Intanto lui segna, straccia record, e stasera potrebbe entrare nella storia della sua nazione.

Haaland, una rete ed è primato in Norvegia: ecco il record che può strappare nella notte di Champions

Un solo gol e sarà record per Erling Haaland. In Champions, con il suo Borussia Dortmund, il norvegese affronterà il Besiktas. Giocherà per i tre punti della sua squadra, ma anche per entrare nella storia della Norvegia, che ha un nuovo idolo. Con un solo gol, Haaland raggiungerebbe quota 21, agganciando Sterling e Huntelaar.

Leggi anche: Champions, è Liverpool Milan: cosa fanno i protagonisti della finale 2005

Insieme all’attaccante del City e all’olandese però, c’è anche Harald Brattbakk, connazionale della punta del Borussia. É suo il primato di marcature in Champions nella storia delle punte norvegesi, e con una rete Haaland strapperebbe un incredibile record. In Norvegia cresce l’attesa per un match che potrebbe essere l’ennesimo punto di svolta della carriera per l’attaccante più corteggiato d’Europa.