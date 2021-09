Tonali “rifiuta” Brahim Diaz: “Nemmeno se me lo regalano” – VIDEO

Brahim Diaz ha già collezionato 1 gol e 1 assist nelle prime 3 giornate di campionato, ma c’è ancora qualcosa che non convince Tonali…

Un inizio di campionato di fuoco per il Milan. 9 punti su 9, 7 gol fatti e 1 solo subito, in queste prime 3 giornate per i ragazzi di Stefano Pioli. Una vera e propria macchina da guerra. Adesso quel girone infernale, in cui i rossoneri erano stati estratti un paio di settimane fa per il tanto atteso ritorno in Champions League, non sembra più tanto impossibile e la sfida ad Anfield, con il Liverpool di Klopp fa meno paura.

Ma gli overall di FIFA, il noto gioco di simulazione calcistica di Electronic Arts, avranno reso onore alle prestazioni dei rossoneri sul campo? Oggi, oltre le rivelazioni sulle valutazioni dei giocatori più forti del gioco, sul profilo Twitter del Milan è stato pubblicato un breve video di 3 minuti, in cui sono stati svelati gli overall di 5 giocatori del club meneghino. Nello specifico, quelli di: Tonali, Tomori, Theo Hernandez, Brahim Diaz e Giroud. E per farlo, in alcuni casi è stato chiesto loro di indovinare la propria valutazione, in altri di capire di chi si trattasse in base alle statistiche.

Tonali non risparmia nessuno: da Brahim a Theo, non si salva nemmeno Giroud

Particolarmente simpatico è stato il siparietto tra Sandro Tonali e Theo Hernandez, al momento della rivelazione dell’overall del terzino francese. Infatti, quando è stato chiesto al centrocampista classe 2000 quanto avrebbe avuto, secondo lui, il suo compagno di squadra in “passaggio”, l’ex Brescia ha risposto “35/36“, una statistica molto bassa.

Poco dopo, sempre Tonali ha parlato così della carta di Brahim Diaz: “Ma con questa mica ci giochi a FIFA, non la prendo mai. Forse il primo giorno se me la regalano”. Infine, anche i commenti sulle statistiche di Giroud hanno strappato qualche sorriso. In particolare quel 39 di velocità esposto in bella vista che l’attaccante francese si è rifiutato di accettare spiegando “Anche mio figlio avrebbe di più”, prima di nascondere la carta per la vergogna.

