Bruges PSG, Donnarumma ancora fuori: “È da idioti”

PSG: Donnarumma non vede il campo, preferito Navas un’altra volta. “Te ne sei andato per fare panchina?”, le reazioni dei tifosi.

Un’altra panchina per Gigio Donnarumma. Dopo aver giocato solo una delle 5 partite disputate dal Paris Saint Germain in Ligue 1, il portiere classe 1999 anche oggi non è sceso in campo. Era questo un rischio di cui anche i suoi ex tifosi milanisti lo avevano avvertito. 12 milioni all’anno non sono una garanzia se davanti a te hai un portiere di grandissima esperienza internazionale come Keylor Navas, vincitore, fra le altre cose di 3 Champions League con il Real Madrid e 7 titoli nazionali fra Spagna e Francia.

Leggi anche »» PSG, Mbappé supera Messi: altro che Leo, il francese è la vera star

Leggi anche »» Amazon, la prima in Champions convince: la richiesta social a Bezos

E soprattutto non sono una garanzia se la squadra con cui sei tesserato si chiama Paris Saint Germain, la stessa che ha pagato un riscatto di 50 milioni più 8 di bonus all’Inter per il cartellino di Icardi, uno degli ultimi nelle gerarchie di Pochettino, e può permettersi di lasciare in panchina campioni del calibro di Di Maria e Kimpembe. Senza considerare i vari Kherer, Draxler, Nuno Mendes e Gueye, giocatori potenzialmente titolari in buona parte delle squadre migliori di Europa.

Donnarumma di nuovo in panchina le reazioni dei tifosi

Certo, è anche vero rinunciare a uno di questi stupisce meno di fare a meno del portiere campione d’Europa e premiato come miglior giocatore di Euro 2021. Ecco quindi alcune delle reazioni social alla panchina di Donnarumma.

Se, da una parte, alcuni tifosi milanisti non mostrano alcun rimpianto nei confronti del portiere azzurro, esaltando le buone prestazioni offerte da chi è arrivato per sostituirlo

Donnarumma in panchina a Brugge

Maignan para il rigore ad Anfield. MILAN INDEBOLITO — Il mio trequartista è Brahim (@mmilanistaa) September 15, 2021

#Maignan che para tutto a Liverpool.#Donnarumma in panchina a Brugge.

Complimenti a Raiola.

Un capolavoro. — Mattia Pertoldi (@MattiaPertoldi) September 15, 2021

Dall’altra quelli di altre squadre, e in questo caso quelli della Juventus, invitano l’ex Milan a trasferirsi a Torino per trovare maggiore continuità e mettere ai margini il tanto discusso Wojciech Szczęsny.

12 milioni l’anno per ammuffite in panchina #Donnarumma vieni a Torino — Dexter ⚪️⚫️❤️ (@iceman_63) September 15, 2021

Mentre altri ancora incolpano il PSG di bruciare un giocatore che, dopo gli ultimi anni al Milan e con la nazionale, avrebbe veramente poco da dimostrare

certo che tenere donnarumma in panchina è da idioti, ma come si fa. Donnarumma è uno dei portieri più bravi e ha vinto anche il premio del giocatore più bravo #panchinari — Rebecca (@reb99a) September 15, 2021