Amazon, la prima in Champions convince: la richiesta social a Bezos

Inter-Real Madrid segna l’esordio di Amazon in Champions e in pochi minuti i social si scatenano: la richiesta a Bezos e i paragoni impietosi.

C’è poco da fare. Jeff Bezos non sbaglia un colpo. Dopo aver messo lo zampino nei match di Premier League, Amazon ha scelto di puntare sulla Champions League. L’esordio tanto atteso è arrivato con il match fra Inter e Real Madrid, e ormai una cosa sembra certa, Bezos trasforma in oro tutto ciò che tocca. Trasmissione senza blocchi, immagini fluide, nessun problema.

Non sembra di assistere ai match ai quali sono abituati gli avventori dei servizi in streaming, e la qualità offerta a chi ha sottoscritto l’abbonamento Prime, è effettivamente elevata. Ecco quindi che arriva il boom social, fra paragoni impietosi e una richiesta a Jeff Bezos.

Amazon, Inter-Real Madrid fa impazzire gli abbonati: “Bezos prendi tutto”

Il confronto fra Amazon, Mediaset e Dazn, era attesissimo. Le tre piattaforme che offrono il calcio in streaming agli abbonati sono ormai competitor in un mercato spezzettato, fra abbonamenti, critiche, richieste di rimborsi. Amazon sembra averlo vinto, e sono bastati 20 minuti della prima in Champions per far esplodere una bomba social, con tanti commenti.

Gli abbonati chiedono a Bezos di prendere tutto il calcio in Italia. C’è addirittura chi sarebbe pronto a pagare più soldi rispetto a quelli richiesti dalle altre piattaforme pur di godere di uno spettacolo lineare. Dazn e Mediaset incassano quindi un altro colpo. E arriva dagli abbonati, con una serie di tweet che rendono l’idea di quanto Bezos abbia offerto un prodotto di altissima qualità.

Se avessero dato TUTTO il calcio e sport in mano ad #Amazon, a quest'ora pagheremo la metà con un eccellente servizio senza rotella.

Dazn Infinity e Timvision sono una massa di ladri e incompetenti IMPROVVISATI. — Lello Pinto (@LelloPinto) September 15, 2021

Amazon trasmette la Champions. La mia stima per Amazon è ad un livello tale che sono quasi persuaso che Amazon abbia creato il cielo e la terra e voglia salvare l'umanità, annunciando la novella attraverso i suoi messaggeri altrimenti detti corrieri#InterRealMadrid #Amazon — Giulio Fornasiere (@GyulioFornaz) September 15, 2021