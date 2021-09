Dalla Champions a Rai 1: chi è Cattelan, showman pazzo per il calcio

Chi è Alessandro Cattelan e qual è il suo rapporto con il calcio: dalla passione per l’Inter al debutto in Champions, le curiosità sullo showman.

Per Alessandro Cattelan è arrivato il momento di diventare “grande”. Il conduttore radiofonico e televisivo sbarca sulla tv pubblica. Anzi, di più. E’ sbarcato su Rai 1, la tv dei grandi, come definita da lui stesso. E’ sicuramente il canale più seguito, il più importante del piccolo schermo e tra qualche giorno farà il suo debutto in Rai con il programma di varietà da lui condotto: “Da Grande“.

Titolo che ricorda allo showman piemontese una delle domande più ricevute in tutta la sua vita: “Che cosa farai da adulto?“. Un quesito dovuto alla versatilità di Alessandro Cattelan: showman televisivo, conduttore radiofonico, cantante, attore, scrittore e persino calciatore. Insomma, ha fatto tantissime esperienze e non può essere etichettato in una sola categoria. Ma è proprio questo che voleva fare “da grande“.

Ma a proposito di calcio, Alessandro è stato calciatore di serie inferiori e ha addirittura debuttato in una gara di Champions League nel 2018. E’ letteralmente malato del pallone e della sua Inter: scopriamo qualche curiosità.

Alessandro Cattelan, il debutto in Champions e la canzone per la Nazionale

Lo showman prossimo conduttore del programma “Da grande” in onda il 19 ed il 26 settembre su Rai 1 è nato a Tortona l’11 maggio del 1980. Alessandro Cattelan ha avuto una breve carriera calcistica in serie minori – come la Serie D o la Promozione – prima con il Derthona poi con il Sarezzano. Dopo aver sfondato in tv e iniziato una carriera dello spettacolo, Ale ha ripreso le attività agonistiche con il HSL Derthona tra il 2017 ed il 2018, prima di fermarsi per un infortunio.

Ma la vera consacrazione arriva nell’estate 2018 quando firma per La Fiorita, club sanmarinese con il quale debutta nelle qualificazioni di Champions League. Entra solo nel finale, ma la squadra non riesce a passare il turno. Resta però l’esperienza indimenticabile di esser entrato per un attimo nella storia del calcio europeo.

Alessandro Cattelan va pazzo per l’Inter e non ha mai nascosto questa fede. Spesso va allo stadio per vedere da vicino le partite dei nerazzurri. Quest’estate assieme agli Street Clerks ha pubblicato il brano Io ci credo ancora: canzone ideata per la Nazionale italiana in vista degli Europei. E ha portato parecchio fortuna! Ma la sua passione per il calcio non si ferma qui: Cattelan è anche un vero malato di fantacalcio.