Mendy, non cadono le accuse: il City lo cancella per sempre

Ancora in custodia cautelare, Benjamin Mendy è stato sospeso dal Manchester City, che adesso ha deciso di cancellarlo per sempre dalla sua storia.

Non cadono le accuse di stupro e aggressione contro Benjamin Mendy. Il calciatore francese, di origini senegalesi, è stato arrestato lo scorso 26 agosto perchè sospettato di aver commesso un’aggressione sessuale e 4 stupri. L’aggressione si sarebbe verificata nel gennaio 2021, mentre 3 dei 4 stupri, lo scorso ottobre e l’ultimo, a danni di una minore, nell’agosto 2021.

Poco meno di una settimana fa la corte di Chester ha confermato le misure di detenzione cautelare, almeno fino al 15 novembre, il giorno dell’udienza preliminare, in vista del processo fissato il 24 gennaio 2022. Il giocatore negli scorsi giorni era stato sospeso dal Manchester City, in attesa di più precisi sviluppi della questione.

Mendy resta in carcere e il City lo cancella dallo store online

Adesso, però, in attesa della sentenza del prossimo Gennaio, il club inglese si è visto costretto a prendere provvedimenti più seri, per salvaguardare la propria immagine che, in caso di colpevolezza, sarebbe inevitabilmente compromessa.

Lo ha riportato il noto quotidiano inglese Telegraph: il Manchester City ha rimosso tutti prodotti dedicati a Benjamin Mendy dal proprio sito ufficiale e dallo store online. Il giocatore è ancora presente nelle “figurine” della squadra di Pep Guardiola sul sito internet. Ma, ben presto, potrebbe sparire anche da lì.