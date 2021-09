La provinciale stacca il record, l’Empoli può fare festa

Piccolo ma significativo record per l’Empoli, come provinciale in espansione. Come squadra che rappresenta una città non capoluogo di provincia primeggia in una particolare classifica.

L’Empoli pian pianino raggiunge record mica male. In particolare questo campionato di Serie A è importante sia per il ritorno nella massima serie, ma anche per un traguardo che inorgoglisce per essere una squadra provinciale. Termine giusto e azzeccato, perché Empoli non è un capoluogo di provincia, pur essendo una cittadina abbastanza dinamica, come dimostrano anche i risultati nello sport.

La squadra biancazzurra è al suo quattordicesimo campionato in Serie A, diventando così la compagine provinciale che ha più tornei svolti senza essere un capoluogo di provincia. Piccolo ma significativo traguardo, di cui può vantarsi anche la stessa Firenze che ingloba Empoli e di cui può farne vanto.

Perché il club dei Corsi è una società sana, che fa di necessità virtù e spesso riesce a offrire tanti calciatori utili alle nazionali. C’era un pizzico di biancazzurro anche nella vittoria degli europei, in particolar modo in difesa. Ripescare Giovanni Di Lorenzo in Serie B, farlo maturare in cadetteria e in Serie A, cederlo al Napoli e poi essere utile alla Nazionale di Roberto Mancini è stato un vanto per tutto l’ambiente. Uno dei tanti.

Una missione chiamata salvezza

Chiaramente festeggiare da provinciale vuol dire raggiungere l’obiettivo della permanenza in Serie A. Il record così maturerebbe anche un’altra valenza, in una stagione con alcuni ritorni (come quello di Aurelio Andreazzoli) e alcune scommesse in atto, alla voce Patrick Cutrone.

La prima stagione di gloria fu nel 1986-87, trentacinque anni fa si raggiunse la permanenza in categoria con una squadra umile e operaia, allora allenata da Gaetano Salvemini. Erano altri tempi, come quelli videro Luciano Spalletti prima capitano e poi tecnico protagonista, così come tanti altri protagonisti in campo.

L’Empoli, comprendendo le prime tre partite della stagione contro Lazio, Juventus e Venezia, ha maturato 465 partite in Serie A, staccando le “dirette” concorrenti.

Il Cesena ha disputato tredici stagioni in Serie A, spesso affrontando proprio i biancazzurri per la salvezza e… avendone la peggio in alcuni casi, come nella stagione 2014-15, quella che fece emergere Maurizio Sarri e un gruppo che singolarmente aveva una grandissima qualità.

Dodici i campionati della Pro Patria e 430 partite in massima serie, ma attende decisamente una migliore sorte per il futuro.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Un talento in rampa di lancio

Chi potrebbe puntare a questo record è il Sassuolo, da nove stagioni in categoria. Non è un capoluogo di provincia e nemmeno gioca nella sua città, bensì al Mapei stadium di Reggio Emilia. Per puntare al record ci vorrà almeno un bel po’, soprattutto se la squadra di Corsi darà continuità al suo progetto.