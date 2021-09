Moto GP, ritorno per Dovizioso: in gara pensando alla Serie A

Dovizioso ritorna in Moto GP, al fianco di Valentino Rossi. Scopriamo insieme per che squadra tifa il nuovo pilota di Yamaha.

Adesso è ufficiale. Andrea Dovizioso tornerà a correre in MotoGP e lo farà con Yamaha Petronas SRT. Il pilota ha firmato oggi un contratto con il team malese fino alla fine di questa stagione e per tutto il resto del campionato 2022. Oggi sul suo profilo Instagram è stato pubblicato il video d’annuncio del suo ritorno.

Gareggerà subito, a partire da questo weekend nel Gran premio di San Marino a Misano e accompagnerà, come compagno di squadra, Valentino Rossi nelle sue ultime 5 gare di motomondiale. Ma, se da una parte, i due saranno compagni in pista, allo stesso modo sono divisi nella fede calcistica dalla rivalità fra le due squadre protagoniste del calcio milanese. Rispettivamente, Inter e Milan. E proprio il giorno della gara di Misano Dovi avrà, forse, un po’ di pensieri in vista di Juve-Milan, in programma domenica sera.

Dovizioso e la passione per il calcio: “Tifo da sempre Milan, ho grande fiducia in Maldini”

Infatti, come il 9 volte campione del mondo ha dimostrato in più occasioni la sua passione per i colori neroazzurri, anche Dovizioso non ha mai nascosto la sua fede calcistica. Tifoso del Milan fin da bambino, il nuovo pilota di Yamaha Petronas, ha più volte manifestato la sua sincera ammirazione per il direttore dell’area tecnica dei rossoneri, Paolo Maldini.

In un intervista a Sky di qualche anno fa aveva, infatti, dichiarato “Ho una particolare stima per Paolo Maldini. Sono sempre stato milanista e lo conosco, è una persona tranquilla e vera. In questi mondi non è facile trovare questo tipo di gente. Mi aspetto molto da lui e mi fido di lui”. Insomma una passione sincera e piuttosto profonda che rivela come, spesso, anche mondi tanto diversi come quelli del calcio e dei motori si possano intrecciare, uniti nell’unico grande amore per lo sport.