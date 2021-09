Il sogno di Conte: la Premier non è più un miraggio

Conte è un nuovo commentatore Sky, ma il ritorno in panchina potrebbe non essere lontano: in Premier potrebbe realizzare il suo sogno.

Antonio Conte ha un sogno nel cassetto, e il ritorno in Premier potrebbe aiutare a realizzarlo. Spoiler? C’entra Cristiano Ronaldo. Il tecnico salentino, campione d’Italia in carica ma rimasto senza panchina dopo l’addio al Chelsea, è attualmente occupato come commentatore per il calcio estero e la Champions League a Sky. Tuttavia, un possibile terremoto in Inghilterra potrebbe presto offrirgli una nuova chance.

Subito dopo il suo divorzio dall’Inter, Conte era sembrato effettivamente molto vicino a un ritorno in Premier. L’arrivo di Paratici al Tottenham per alcuni doveva spianargli la strada verso la panchina della squadra londinese. Invece, gli Hotspurs hanno preferito puntare su Espirito Santo, allenatore dal profilo completamente diverso.

Nelle settimane successive sembrava poter approdare sulla panchina di un’altra grande londinese, l’Arsenal. I Gunners sono tutt’altro che saldamente nelle mani di Mikel Arteta, anche se l’ultima vittoria, dopo tre sconfitte consecutive, potrebbe avergli regalato ancora qualche chance per poter riuscire a far rialzare la testa alla squadra. Una situazione da monitorare, ma che potrebbe passare in secondo piano se accadrà ciò che alcuni tabloid stanno pronosticando.

Conte al Manchester United con Ronaldo?

Secondo quanto riferito dal Sun, la panchina giusta per il ritorno in Inghilterra di Antonio Conte potrebbe essere quella del Manchester United. Dopo la débacle in Champions contro lo Young Boys, che ha vinto e dominato nella prima gara della nuova campagna europea, il club si starebbe interrogando sul futuro di Solskjaer, che non ha mai convinto fino in fondo in questa sua avventura sulla panchina dei Red Devils.

Un’ipotesi, quella di un approdo allo United, che farebbe saltare di gioia Conte. Anche perché gli permetterebbe di realizzare un sogno e al contempo di accettare una delle sfide più importanti della sua vita: rivitalizzare Cristiano Ronaldo per farlo arrivare ai livelli di Madrid.

Al momento non c’è nulla, nemmeno voci. Si tratta di una fantasia del Sun, che sta iniziando a interrogarsi sulla posizione dell’attuale tecnico dello United. Ma l’ipotesi di un tandem Conte-Ronaldo tra i Red Devils non appare poi così lontana dalla realtà. Gli ingredienti per un lieto fine ci sono tutti. Decisivi saranno i prossimi risultati.