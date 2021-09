Belotti, mai vista la sua casa? É derby nel lussuoso palazzo

Andrea Belotti non sarà presente oggi nel match fra Sassuolo e Torino: avete mai visto la sua lussuosa casa? I vicini sono altri calciatori famosi.

Andrea Belotti non è ancora riuscito ad essere incisivo in questo avvio di campionato. Anche oggi nella trasferta del Torino a Sassuolo non sarà protagonista, e cerca il recupero provando ad essere presente nella gara con il Venezia. Poi c’è la Juve, e il Gallo vuole esserci, per tentare la via del gol in una gara importantissima per la sua squadra.

Intanto è fermo ai box, e si gode la sua splendida casa a Torino. Un appartamento in pieno centro in uno dei palazzi più lussuosi della città. É derby anche nell’edificio, perché i suoi vicini sono calciatori altrettanto famosi, e c’è aria di calcio anche al ritorno a casa dopo l’allenamento.

Belotti, derby a casa: il lussuoso appartamento e i famosi vicini

Un lussuoso appartamento al centro di Torino. La casa di Andrea Belotti si trova al “Lagrange 12″. É un progetto residenziale che mixa perfettamente la storia e l’architettura contemporanea, con appartamenti lussuosi, boutique, e sistemi di domotica che lo rendono unico.

Non è l’unico calciatore ad aver scelto di vivere in centro a Torino. I suoi vicini infatti sono calciatori, in un curioso derby con i bianconeri. Al Lagrange 12 infatti vive anche De Ligt, così come Szceszny e Danilo, mentre in passato fu scelto da Douglas Costa. E a giudicare dalle foto è lecito capire perché in molti abbiano deciso di vivere in una zona bellissima e in un edificio all’avanguardia.