“Assurdo, indifendibile”: la furia dei tifosi della Juventus contro Szczesny

Dopo le papere di Udinese-Juventus, i tifosi hanno preso di mira Szczesny: furia sui social, e rimpianti per Donnarumma.

Udinese-Juventus è stata decisa da Wojciech Szczesny. Il portiere bianconero non ha bagnato nel migliore dei modi il suo ritorno in campo in questa prima giornata di campionato, di fatto costando alla truppa di Max Allegri due punti importanti all’esordio. Clamorosa la topica con cui ha di fatto consegnato il pareggio all’Udinese. Un errore che gli è valso una pioggia di ingiurie, offese e critiche sui social.

Il popolo bianconero, che ha mostrato spesso stima per il portiere polacco, ma mai vero amore, ha riversato su di lui la collera per un risultato che non ci si attendeva, specialmente dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sul 2-0 in maniera meritata.

Sul banco degli imputati, con Szczesny, finisce però anche l’intera dirigenza bianconera, e per un semplice motivo: ha scelto di puntare sul polacco, lasciando andare ancora una volta Buffon, e soprattutto non ha affondato per Gigio Donnarumma a parametro zero (per questioni meramente economiche). Una decisione che, per i tifosi, potrebbe trasformarsi alla lunga in un vero grande rimpianto.

Szczesny criticato dopo Udinese-Juventus

Reduce da un Europeo da incubo con la sua Polonia, Szczesny sembra non essersi ancora ripreso del tutto dalle papere con la Nazionale, e ha riaperto la nuova stagione con un altro errore gravissimo. “L’esatto momento in cui ho chiamato a raccolta tutti i santi“, scrive qualcuno mostrando il fotogramma dell’errore del portierone.

Altri pensano invece ancora al passato e rimpiangono Buffon, che qualcuno prendeva in giro, ma che secondo molti tifosi sarebbe di tre livelli superiori a Szczesny anche per quanto riguarda la gestione della palla con i piedi. “Sapere di dover affrontare una stagione con lui è sconcertante“, scrive qualcuno affranto per quanto accaduto, mentre c’è chi prova a buttarla sullo scherzo: “Szczesny resta sempre il top, una sicurezza… per quanto riguarda la password“.

Ma la rabbia si è trasformata presto in rimpianto per il mancato arrivo di Gigio Donnarumma. Qualcuno pubblica la foto del portierone di Castellammare in panchina a Parigi, qualcun altro posta scatti di un Nedved paonazzo sul volto e disperato per l’errore del portiere polacco. Un calciatore che guadagna 7 milioni a stagione, non molto in meno rispetto a Donnarumma. Il problema è che tenerli entrambi sarebbe stato impossibile. Anche per questo c’è chi chiosa guardando al futuro, e invita tutti a darsi una calmata: “Sarà lui il portiere del futuro, non fischiamolo e andiamo avanti“.