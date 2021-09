Milan, tutto sul rinnovo d’oro di Ibrahimovic: i dettagli

Milan: scopriamo insieme tutti i dettagli del super rinnovo di Zlatan Ibrahimović, il giornalista Cuomo spiega il perché.

Siamo quasi all’inizio della quarta giornata di campionato. Oggi (venerdì 17) alle 20 e 45 vedrà disputarsi la partita tra Sassuolo e Torino. Il Milan invece giocherà domenica contro la Juventus una gara importante per i rossoneri che dovranno stare ben attenti nonostante l’inizio di campionato ottimo. Tra le fila della formazione meneghina inoltre c’è una preoccupazione, le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimović. L’attaccante svedese infatti dopo essere rientrato alla grande nella gara contro la Lazio (dove è andato anche a segno) si è dovuto fermare nuovamente a causa di problemi fisici. Se le condizioni fisiche del numero 11 del Milan sono queste, viene da chiedersi perché la dirigenza rossonera abbia rinnovato ancora una volta il contratto del classe 81. Di seguito tutti i dettagli.

Ibra e il contratto d’oro fatto dal Milan

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il rinnovo del campione svedese è essenzialmente una novità da parte della società meneghina. Questo viene spiegato molto bene in un’intervista al giornalista Michael Cuomo. Il giornalista ha spiegato che Ibra è un calciatore che con la sua esperienza e il suo carisma trascina i giocatori in campo, anche se lo si vedrà giocare sempre di meno. Cuomo prosegue dicendo che il Milan da quando ha sotto contratto il numero 11 rossonero, ha avuto la possibilità di aggiungere ben due nuovi sponsor. Certo è che lo stipendio di Ibrahimovic pesa molto sulla casse meneghine, ben 7 milioni di euro, non poco per un giocatore che non sta bene fisicamente e che non si sa quante partite andrà a giocare.

Le conclusioni di Michael Cuomo

Il giornalista conclude poi l’intervista dicendo che in parte comprende il tentativo fatto dal Milan. Parlando poi del fatto che la squadra rossonera senza il giocatore darebbe un’immagine ben diversa gli avversari. Insomma avere un campione del calibro di Ibra è tutta un’altra cosa, forse è questo che hanno visto Maldini e la dirigenza.