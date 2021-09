Tutto su Mino Raiola: dalla moglie allo straordinario patrimonio

La vita privata di Mino Raiola: moglie, patrimonio, casa, auto e tutti i segreti dell’agente più influente al mondo.

Che lo odiate o lo amiate, se siete tifosi di calcio avrete sicuramente sentito più volte parlare di Mino Raiola, uno degli agenti più potenti al mondo. Il suo parco giocatori comprende vere star come Ibrahimovic, Pogba, Donnarumma, Haaland. Calciatori straordinari ‘protetti’ da un procuratore fuori dall’ordinario. Molti lo invidiano e prendono in giro per il suo passato da pizzaiolo. Ma chi è davvero Mino Raiola?

All’anagrafe Carmine Raiola, il noto agente è nato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, il 4 novembre 1967 da una famiglia originaria di Angri. Da bambino si trasferisce con la famiglia ad Haarlem, nei Paesi Bassi, e qui inizia a lavorare in realtà non come pizzaiolo, ma come cameriere nel ristorante del padre. Contemporaneamente, consegue la maturità classica e frequenta anche per due anni l’università.

Dotato di un grande spirito imprenditoriale e di una semplicità nell’apprendere le lingue (parla, oltre all’italiano, l’inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese, il portoghese e l’olandese), già sul finire degli anni Ottanta entra nel mondo degli affari, dapprima nel settore della ristorazione, per poi passare al calcio. Un percorso lungo e non privo di difficoltà, che lo porta però a diventare anno dopo anno uno degli agenti più influenti del mondo.

Proprio grazie al suo successo negli affari, in molti si chiedono quale sia il suo patrimonio personale. Ogni trattativa è circondata da cifre, più o meno veritiere, sulle sue possibili commissioni. Ma riferendoci a dati ufficiali il suo fatturato, secondo le stime più recenti di Forbes, si attesterebbe su circa 85 milioni di dollari, grazie alla gestione di un parco giocatori dal valore di oltre 600 milioni di dollari.

Mino Raiola: moglie e figli del procuratore

Abbiamo visto quanto soldi ha Mino Raiola (per quanto ne possiamo sapere). Abbiamo riassunto la sua storia, sulla quale si potrebbero scrivere interi volumi. Ma andiamo a scoprire alcune curiosità sull’agente campano e sulla sua famiglia. Chi è la moglie? Si chiama Roberta ed è una donna di origine foggiana, conosciuta proprio in Puglia durante uno dei suoi primi affari in ambito calcistico. I due stanno insieme da oltre trent’anni, anche se l’agente ha ammesso che non si vedono molto per motivi lavorativi.

Ha due figli, entrambi ormai grandicelli ed entrambi amanti dello sport, anche se per ora nessuno dei due ha deciso di intraprendere la carriera di calciatore. Per quanto riguarda i suoi ‘possedimenti’, in molti si chiedono dove abiti Mino. Raiola ha una casa che non passa certo inosservata.

Anche se molto spesso è in giro per viaggi, qualche anno fa ha fatto scalpore per aver acquistato una lussuosa villa a Miami appartenuta addirittura ad Al Capone, che secondo alcuni sarebbe un suo avo. Per quanto riguarda le auto lo abbiamo spesso visto alla guida di modelli sportivi o extra-lusso, ma non sembrano essere la sua priorità.