Niente Italia per Giovinco, ritorno polemico in MLS: il post al veleno

I vecchi amori non finiscono mai: Giovinco ritorna in MLS dopo due anni, niente Serie B per lui alla fine. Dimenticate le polemiche di due anni fa.

Si spengono i sogni dei tifosi di Serie B. Alla fine Sebastian Giovinco non si trasferirà in nessuno dei club della seconda divisione del campionato italiano. Terminato lo scorso 31 dicembre il contratto con l’Al Hilal, per lui avevano mostrato interesse SPAL, Frosinone e Benevento, tutti club di B, ma proiettati a tornare nella massima serie il prima possibile. Ma non solo, anche diverse squadre di Serie A, negli scorsi giorni, si sarebbero offerte di dare una nuova sistemazione alla “formica atomica”. In particolare il Venezia di Paolo Zanetti e, nella Lanterna, lo Spezia e il Genoa.

Leggi anche »» FIFA 22, polemica Inter: “C’è un errore, sono deluso”

Leggi anche »» Milan, Tomori e l’incredibile storia del suo nome: “Vi svelo il significato”

Alla fine, però, il fantasista ex Juve non ha ceduto alle avances dei club italiani e ha preferito tornare nell’unica città che nella sua carriera, dopo Torino, ha potuto davvero chiamare casa, Toronto. Con il club canadese, in un’esperienza durata ben 4 anni, Giovinco ha vinto un campionato di MLS e 3 Canadian Championship, totalizzando, nel complesso, 83 gol e 51 assist in poco più di 143 presenze. Numeri impressionati che lo hanno reso non solo il miglior marcatore di sempre nel Toronto, ma anche uno dei migliori giocatori della storia del campionato americano.

There’s a report going around that Toronto FC and Sebastian Giovinco have an agreement ‘in principle’ that will see the 🐐 return home.#TFCLivehttps://t.co/7YxVxZotjn — Waking the Red (@WakingtheRed) September 17, 2021

Il ritorno di Giovinco in MLS: l’addio non era stato dei migliori

L’avventura a Toronto, però, non si era conclusa nel migliore dei modi. L’addio inaspettato della stella italiana aveva suscitato diverse polemiche, soprattutto a seguito del post pubblicato da Giovinco come ultimo saluto ai tifosi del club canadese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sebastian Giovinco (@sebagiovincoofficial)

“Avrei voluto che finisse in modo diverso, speravo di rinnovare il contratto e di chiudere la mia carriera da giocatore in una città nella quale mi sentivo a casa.” spiega l’ex Juventus. “Questo mio desiderio si è sfortunatamente scontrato con un cambio di direzione dell’attuale gestione. Ho provato per due anni a rinnovare e recentemente, dopo il rifiuto di esercitare l’opzione del club per il 2020, mi è stato proposto un qualcosa che reputo inaccettabile.” Si concludeva così la prima esperienza di Giovinco a Toronto, “una storia senza lieto fine“, avranno pensato in molti. Ma, chissà, forse un lieto fine c’è e l’inizio di questa nuova avventura in Canada potrebbe esserne la dimostrazione.