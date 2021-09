Inter, infortunio per Correa: i tifosi non lo perdonano

Uscito al 29esimo per un forte trauma contusivo al bacino, Correa è stato trasportato all’Humanitas di Milano per accertamenti. Le reazioni dei tifosi.

L’Inter travolge in casa il Bologna per 6-1. Vanno a segno Lautaro, Skriniar, Barella, Vecino e Dzeko (per due volte). I neroazzurri ritrovano la vittoria dopo lo stop per 2-2 di domenica scorsa a Genoa, contro la Sampdoria, e la sconfitta in casa con il Real Madrid di tre giorni fa. Tanti i segnali positivi per Inzaghi: una difesa quasi impeccabile, una reparto offensivo che funziona alla perfezione, le buone prestazioni di Dumfries e Dimarco, un Barella in forma smagliante e molto altro.

Ma non mancano le note dolenti anche in una prestazione quasi impeccabile come quella di ieri pomeriggio. Su tutte, l’uscita prematura dal campo di Joaquín Correa, sostituito al 29esimo per un forte trauma contusivo al bacino. Come riportato dal club neroazzurro, l’argentino a fine della partita è stato precauzionalmente trasportato all’Istituto Clinico di Milano Humanitas per eseguire gli accertamenti del caso.

Fortunatamente, nulla di grave per lui: tutti gli esiti sono risultati negativi. Una situazione, dunque, molto decisamente positiva rispetto alle prime ipotesi sulle condizioni del giocatore.

🏥 | REPORT Accertamenti tutti negativi per @tucu_correa all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Confermato forte trauma contusivo — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 18, 2021

Ciò, però, non ha impedito ai tifosi neroazzurri di esprimersi sulla questione, dando pareri su quanto l’assenza dell’attaccante classe ’94 potrà incidere nelle prossime gare e sull’intervento imprudente di De Silvestri ai suoi danni. Di seguito alcune delle reazioni social.

Correa esce al 29esimo per un infortunio al bacino: le reazioni dei tifosi

Fra le battute infelici di qualche tifoso avversario

Ahah che rottame — @CDwilson (@CarlDean_Wilson) September 18, 2021

e quella di chi si dispera per il fantacalcio

de silvestri di merda… correa al fanta mi ha preso 5,5 🙁 — zaffiro (@zaffiroooo) September 18, 2021

Io avevo Edin in panchina perchè pensavo giocasse poco. Grazie a De Silvestri è entrato prima ed ha segnato 2 gol. Lasciamo perdere. — Briz (@FabrizioGrandi5) September 18, 2021

i tifosi interisti si rincuorano delle condizioni poco preoccupanti del loro numero 19

Meno male! — Jessica ☀ (@jessijeid) September 18, 2021

Bella notizia !! — 🇮🇹 ʙʟᴀᴄᴋʀᴀɪɴ1970 🇮🇹 (@Blackrain1970I) September 18, 2021

senza dimenticarsi del responsabile dell’infortunio

De silvestri sei un animale — Marco Pedone (@marcopedone99) September 18, 2021