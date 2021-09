Dimarco si prende l’Inter: hai mai visto tatuaggi è fidanzata dell’esterno?

I tatuaggi, la splendida compagna e due figli: ecco i segreti di Federico Dimarco, che si è già preso l’Inter.

Federico Dimarco è un calciatore ormai centrale nel progetto Inter. Non solo per il gol su punizione a velocità incredibile realizzato alla Samp, ma anche per la duttilità e la forza fisica e mentale. Un mancino puro, che al Verona ha saputo mandare messaggi raccolti immediatamente da Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro non ci rinuncia mai.

Da quinto di centrocampo o terzo in difesa, Dimarco è ormai un titolare fisso, e anche contro il Bologna proverà ad essere fra i protagonisti. Il suo segreto? La solidità nei rapporti, con la splendida fidanzata da cui ha avuto una meravigliosa bimba e di recente anche Nicholas. E le passioni, fra cui quelle per i tatuaggi, bellissimi e tutti a tema.

Dimarco, la passione impressa sul corpo

Una tigre e le aquile sul petto. Tatuaggi ben visibili e che forse racchiudono anche le caratteristiche tecniche del calciatore. Veloce, elegante, cattivo in fase offensiva e sempre pronto a ringhiare quando c’è da difendere. Poi un occhio all’interno del braccio e il nome della splendida Chloe, la figlia del calciatore.

Leggi anche: FIFA 22, polemica Inter: “C’è un errore, sono deluso”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@federicodimarco)

È nata dalla storia con la bellissima Giulia Mazzocato, con cui il calciatore ha un rapporto solido. Così tanto da aver festeggiato l’estate del suo ritorno all’Inter con la nascita di Nicholas secondogenito della coppia. Ecco i segreti del calciatore, stabile e solido nella vita privata, e ormai insostituibile in campo.