Le pecore cacciano di casa Ronaldo, Evra risolve il problema

Il rumore della vita di campagna ha costretto CR7 a cambiare casa. Evra lo prende in giro “Non ti preoccupare, sto spostando le pecore lontano da casa tua”.

Cristiano Ronaldo cambia casa un’altra volta. Il motivo? Il rumore delle pecore che durante la notte continuavano a svegliare lui e la sua famiglia. Lo ha rivelato una fonte molto vicina alla dirigenza del Manchester United al noto quotidiano britannico The Sun. Certo, non ci sarebbe da stupirsi se venisse confermato che un’atleta così attento ai dettagli e ai ritmi della sua giornata, come CR7, avesse deciso di cambiare residenza per una ragione del genere.

Ma, allo stesso modo, bisogna tener presente che la stessa fonte intervistata dal Sun ha aggiunto che dalla strada di fronte alla villa acquistata dal portoghese a fine agosto, fosse possibile vedere all’interno dei cancelli. Potrebbe trattarsi, dunque, esclusivamente di una questione di privacy. Ed è questa la versione confermata anche dal Manchester United che, negli scorsi giorni, ha spiegato come la storia delle pecore sia stata “inventata di sana pianta”.

Ronaldo cacciato delle pecore, Evra lo prende in giro – VIDEO

Nemmeno i chiarimenti della società inglese, però, hanno impedito che la notizia del trasferimento di Ronaldo venisse subito trasformata in un’occasione per ironizzare sulla decisione del portoghese di rinunciare a una villa da 6 milioni di sterline per i rumori di qualche pecora fastidiosa.

E da questa irrisione di massa non si è tenuto fuori nemmeno Patrice Evra, compagno di Ronaldo nella sua prima esperienza al Manchester United, che in post pubblicato su Instagram due giorni fa si è ripreso su un’imbarcazione con a bordo un piccolo gruppo di pecore, con tanto di fischietto in bocca per richiamare all’ordine gli animali. “Non preoccuparti fratello, so spostando le mie pecore lontano dalla tua casa”, questa la descrizione ironica del post.