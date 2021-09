L’ex Roma la combina grossa: assurdo record negativo in Premier

L’ex calciatore della Roma, ora in Premier League, stabilisce un record negativo unico: roba da non credere.

Dieci minuti da incubo, in cui la squadra ha messo a segno tre gol approfittando dello sbandamento degli avversari. E in quei minuti caldi, può accadere veramente di tutto. Anche che qualche calciatore perda per un attimo le misure, o anche la testa, tentando il tutto per tutto pur di non lasciare campo e i tre punti all’altra squadra.

É accaduto all’Everton, che ha incassato 3 gol nella ripresa dopo una partita giocata alla pari contro i Villains. E sul raddoppio dei padroni di casa, il calciatore ex Roma l’ha combinata davvero grossa, con un record che in Premier League, ha un solo incedibile precedente.

L’ex Roma segna ancora, ma nella sua porta: è record di autoreti in Premier League

Quarantacinque minuti all’insegna dell’equilibrio. Quasi soporiferi, con qualche conclusione fuori misura e solo due, una a testa, nello specchio della porta. Aston Villa ed Everton per più di 65 minuti si sono affrontate all’insegna dell’equilibrio, spezzato poi dal gol di Cash. Dopo 3 minuti arriva addirittura il raddoppio, ed è un clamoroso autogol dell’ex Roma Lucas Digne, che diventa un calciatore da record, negativo, in Premier League.

Leggi anche: Tira il rigore due volte, l’esultanza vietata ai minori diventa virale – FOTO

L’esterno da quando è in Inghilterra ha buttato in rete per te volte la palla nella propria porta, ed è il francese ad aver giocato in Inghilterra che in più occasioni ha fatto autorete. Un primato negativo assurdo, condiviso con Kaboul fra lo sconforto dei tifosi Toffees.