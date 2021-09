Milan Juve, big match in arrivo: sarà uno scontro fra difese

Milan Juve: stasera ci sarà il big match fra i diavoli e il club bianconero, scontro tra difese. Continua di seguito.

Oggi domenica 19 settembre si disputeranno le gare valevoli per la quarta giornata di Serie A. Tra i tanti match di oggi, quello che richiama più l’attenzione è senza ombra di dubbio, la partita tra Milan e Juventus all’Allianz Stadium. Due squadre considerate da sempre fra le migliori in Europa e nel mondo, in quello che sarà un big match senza precedenti. Una gara che sarà prettamente uno scontro fra difese, Maignan vs Szczęsny e Tomori vs Chiellini.

Milan Juve: confronto tra difese, chi ha la migliore?

Questa partita può essere quella giusta per il riscatto dei bianconeri, avendo iniziato un campionato decisamente sottotono. Certo è che il Milan non rimarrà a guardare, la squadra di Pioli è partita con il piede giusto e vuole continuare su questa strada. A mettere sicurezza fra i pali della squadra meneghina ci pensa Maignan, il nuovo portiere rossonero ha già preso possesso della porta dei diavoli e con le sue prestazioni sta facendo sognare i tifosi del Milan. L’unico problema è che il francese non è al meglio e potrebbe non giocare la partita contro la Juventus. Pioli però può contare sulla difesa che ha costruito, formata da Kjaer e Tomori, senza lasciare in disparte Romagnoli che si è fatto trovare più che pronto nella gara contro la Lazio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter, infortunio per Correa: i tifosi non lo perdonano

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tottenham-Chelsea dal sapore italiano: sfida quasi tricolore

La Juventus invece è partita piuttosto a rilento, ancora nessuna vittoria in campionato per i 36 volte campioni di Italia. La squadra di Allegri viene da un pulito 3 a 0 rifilato in Champions League al Malmo, questa vittoria può far ritrovare la giusta via alla formazione bianconera. In difesa il tecnico livornese dovrà star ben attento a chi schierare, visto che nelle ultime partite i gol subiti dalla Juve sono stati praticamente quasi tutti autoinflitti. Insomma non resta che aspettare stasera per vedere come andrà a finire questo match.