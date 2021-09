Napoli, il gesto dei tifosi per Insigne è eloquente: ADL alle strette

Napoli: i tifosi mostrano affetto a Lorenzo Insigne, un gesto piuttosto chiaro che mette alle strette il presidente De Laurentiis.

Il Napoli nell’ultima sessione di mercato estiva non ha fatto grandi acquisti, anzi quasi per niente. Inoltre il presidente Aurelio De Laurentiis non è riuscito nemmeno a concludere la trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Infatti le due parti non sono riuscite a trovare un punto d’accordo per la fumata bianca. I tifosi del Napoli fanno un gesto per far capire quanto tengono a Lorenzo “il magnifico”. Di seguito i dettagli.

Il gesto dei tifosi del Napoli, De Laurentiis messo alle strette

A causa di questa situazione i tifosi azzurri sono preoccupati per il loro beniamino. Lorenzo Insigne è uno dei giocatori partenopei più apprezzati a Napoli, grazie all’amore per la maglia e ai suoi gol ha fatto innamorare tutta la città e i suoi abitanti. Ora però si ritrova in una situazione alquanto spiacevole, il presidente De Laurentiis non vuole dargli il rinnovo da lui chiesto e sembra che fra le due parti non ci sia possibilità di un avvicinamento. A questo proposito i tifosi si sono schierati dalla parte del classe 91, facendo un gesto per far capire al presidente del Napoli quanto “il magnifico” sia amato.

I fan azzurri hanno mandato un forte messaggio a De Laurentiis, facendo diventare la maglia del numero 24 azzurro, la più venduta delle prime ore di vendita. Una missiva piuttosto eloquente che fa capire chi è il calciatore in attività più amato a Napoli. La città ama il suo capitano e glielo fa capire in questo modo. Ora sta a Aurelio De Laurentiis fare la sua mossa, che questa azione dei tifosi servirà al rinnovo di Insigne? Solo il tempo ce lo dirà.