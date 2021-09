Pelé sorride dall’ospedale: “Vi svelo la mia miglior medicina”

Pelé esulta e sorride dall’ospedale in cui è ricoverato: l’ex attaccante brasiliano svela le sue condizioni e la miglior medicina per superare i problemi.

Ad inizio settembre una notizia ha allarmato e preoccupato i brasiliani e gli appassionati di calcio. Dopo alcune visite di routine in ospedale, Pelé ha scoperto di avere un tumore al colon ed è stato sottoposto ad un’intervento chirurgico per asportarlo. Il tre volte campione del mondo ha aggiornato continuamente sulle sue condizioni, affermando di sentirsi dopo l’operazione. Tuttavia, lo scorso giovedì ha avuto problemi quando è rientrato a casa e i medici hanno pensato immediatamente di riportarlo in ospedale per tenerlo sotto osservazione.

Fortunamente, la figlia ha subito messo a tacere false notizie e allarmismi inutili. L’ex asso del Santos ha avuto un reflusso post-operatorio e a causa della sua età avanzata è normale avere qualche problemino, ma le sue condizioni erano ottimali. A distanza di altri 3 giorni, Pelé rassicura tutti dall’ospedale e svela qual è la medicina che lo sta aiutando a superare questo periodo difficile.

Pelé esulta in ospedale col pugno alzato: “Il buon umore mi aiuta”

In questi giorni, l’ex attaccante sudamericano ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni. Non gli manca mai il sorriso, quello che lo caratterizza da sempre. Ed è proprio questo il motivo per cui si sente bene dopo aver scoperto del tumore e affrontato l’intervento: “La mia miglior medicina è il buon umore: ne ho in abbondanza – ruggisce Pelé dall’ospedale mostrando i suoi progressi – Non poteva essere diversamente perché ho ricevuto tanto affetto. Ho il cuore pieno di gratitudine. Grazie a tutto il fantastico staff dell’Albert Einstein Hospital”

PER VEDERE LA FOTO DI PELE’ DALL’OSPEDALE – CLICCA QUI

“Ogni giorno miglioro ed esulto con il pugno all’aria“, scrive Pelé ricordando la sua celebre esultanza resa famosa in tutto il mondo grazie ai Mondiali vinti. Dunque, O’Rey non perde il sorriso e le speranze. E’ in grandissima forma e vuole urlarlo a tutto il mondo.