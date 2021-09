Torino Juventus, curva vuota: l’annuncio della clamorosa protesta

Il derby fra Torino e Juventus diventa un caso: clamorosa protesta annunciata per dire no ad un tema caldissimo.

La “Maratona” non ci sarà, e in un derby della Mole questa è una notizia clamorosa. La protesta arriva infatti dai tifosi del Torino, che contro la Juventus diserteranno gli spalti dello stadio. Sarà la partita più calda dell’anno, eppure la curva ha deciso non essere presente per dire no alle limitazioni imposte per l’accesso negli stadi. Il tema è caldissimo, e a spiegare le ragioni arriva una nota in cui sono chiariti i motivi.

Torino Juventus, protesta dei tifosi che disertano la curva per dire no al Green pass: ecco la nota

“Non intendiamo accettare – si legge nella nota – le forti restrizioni che snaturano il nostro essere ultras e che porterebbero ulteriori multe e diffide insensate. Per tali ragioni rientreremo nella nostra curva, da sempre cuore pulsante del tifo, solo quando sarà possibile per tutti tornare a viverla con calore e l’unione che la contraddistinguono”. Niente derby per i tifosi del Torino e protesta pesante che avrà una cassa di risonanza grande anche in Europa. Riguarda chiaramente gli obblighi imposti con il Green pass.

Il raduno dei tifosi granata sarà fuori dallo stadio. “Pertanto – spiegano gli ultras del Torino – sproniamo i tifosi del Toro ad alzarsi dal divano, lasciare stare i social e unirsi a noi per sostenere la nostra amata maglia e per vivere il vero spirito della Maratona”. Una scelta che farà discutere e che alimenta il dibattito sul Green pass, diventato fondamentale anche nel calcio.