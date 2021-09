Dramma Pelé, le condizioni dopo l’intervento: il messaggio commovente

Pelé scrive sui social in merito alle sue condizioni di salute dopo l’intervento per rimuovere il tumore: il messaggio drammatico del brasiliano.

Il Brasile ha il fiato sospeso per Pelé, operato qualche giorno fa per rimuovere il tumore al colon. L’ex calciatore sudamericano e campione di tutti i tempi è stato ricoverato in ospedale dopo alcuni controlli di routine. Ma proprio grazie agli esami effettuati è stato possibile individuare l’anomalia.

Ad un paio di giorni dall’intervento, Pelé è tornato a parlare per rassicurare tutti i suoi follower e gli appassionati, preoccupati dalle sue condizioni e dall’età: ad ottobre 81 anni. Ma nel messaggio pubblicato su Instagram, c’è spazio anche ad un pensiero commovente per un lutto che ha colpito lo stesso tre volte Campione del Mondo.

Come sta Pelé: condizioni e messaggio post-operazione

Sabato scorso, il record-man brasiliano è stato operato nell’ospedale di San Paolo e dopo diversi giorni è arrivato il primo messaggio sulle condizioni fisiche. “Sto recuperando molto bene dall’operazione” – ha scritto Pelé su Instagram – Ma oggi voglio mandare tutto il mio affetto al mio grande amico Roberto Carlos“.

Ovviamente non si tratta dell’ex Inter e Real Madrid. Roberto Carlos Braga è un famoso cantante brasiliano, coetaneo dell grande calciatore e con il quale ha un grande rapporto d’amicizia. L’artista nei giorni scorsi ha perso suo figlio a causa di una terribile e lunga malattia. Non sono bastate le cure e le chemioterapie, che già da diversi mesi Dudu stava effettuando per vincere questa battaglia. E dunque, Pelé ha voluto mandare un abbraccio virtuale a Roberto Carlos che sicuramente non sta attraversando un bel momento: “Spero che Dio conforti il tuo cuore e tu possa essere circondato da affetto e luce“.