Serie A, raffica di gol dell’ex: da Saponara a Keita, quanti tradimenti

La Serie A regala gol e spettacolo alla 4a giornata, ma soprattutto tante reti degli ex: da Saponara a Keita, quanti tradimenti!

La quarta giornata di Serie A è stata caratterizzata da diversi gol di pregevole fattura. Marcature di tacco, conclusioni da fuori area, pallonetti…i giocatori del campionato italiano si sono scatenati. Alcuni più di tanti altri hanno scelto il turno giusto per sbloccarsi.

Infatti, molti dei gol della quarta giornata di Serie A sono arrivati dagli ex della partita. Il primo è stato Riccardo Saponara, protagonista in Genoa-Fiorentina e artefice del momentaneo 0-2. La sua marcatura è stata decisiva, poiché ha sbarrato la strada al suo vecchio club per un eventuale pareggio. Saponara ha giocato davvero poco nel Genoa, collezionando appena cinque partite complessive ed una rete in Coppa Italia. E come detto, il giocatore viola è solo uno dei tanti di questo turno di campionato ad aver tradito le vecchie squadre.

Serie A, la domenica degli ex: gol ed esultanze contenute

Nella domenica calcistica sono il primo ad aver tradito il proprio vecchio club è Caputo. L’attaccante della Sampdoria si è finalmente sbloccato e ha messo a segno addirittura una doppietta contro l’Empoli. Prima ha chiesto scusa ai vecchi tifosi del Castellani, poi al secondo gol ha contenuto la sua gioia, ma ha allargato le braccia e cercato lo sguardo dei suoi nuovi supporter blucerchiati. Successivamente, è toccato a Ceccaroni. Il difensore del Venezia ha firmato di testa il gol del pari contro lo Spezia, poi vanificato da un bolide di Bourabia nei minuti di recupero che ha consegnato i tre punti ai bianconeri. Ceccaroni è stato giocatore dello Spezia per ben 4 stagioni, ciò nonostante al suo primo gol in Serie A ha esultato come non mai.

Poi in Verona-Roma e Lazio-Cagliari si sono scatenati gli ex attaccanti. Caprari ha firmato il momentaneo 2-1 con uno splendido rasoterra ad incrociare ed una timida esultanza contro la sua vecchia squadra giallorossa. Nel frattempo, all’Olimpico Keita Baldé si è sbloccato con il suo Cagliari contro il vecchio amore biancoceleste, nello stadio che l’ha accolto e l’ha lanciato nel calcio che conta. Insomma, gol, esultanze e tradimenti. La quarta giornata ha dato davvero spettacolo.