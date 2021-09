Atalanta e Sassuolo, spettacolo da over? Dove seguirla in tv

Alla fiera dell’over, Atalanta e Sassuolo mostrano le loro mercanzie con gran generosità. È una sfida che si rinnova tra squadre che in passato hanno segnato tanti gol.

Quando si affrontano Atalanta e Sassuolo lo spettacolo non può mai mancare. È una delle gare con più divertimento e pazzia calcistica, data anche da attacchi prorompenti e difese non tanto rigide. Un po’ di allegria non guasta mai, ma le due squadre abbondano quando sono l’una davanti all’altra, gol e over per gli scommettitori sono quasi sempre assicurati.

Guardando tra i precedenti, è curioso come il 2 maggio scorso la gara sia finita solamente 1-1. Due gol e due espulsioni, pali, traverse e altro per un match che solo per una sorta di casualità non è terminato con un punteggio più rotondo. Fu un pari utile all’Atalanta, per come si era messo il match, meno forse al Sassuolo guardando poi alla mancata qualificazione in Conference League per un soffio.

Erano i tempi di Roberto De Zerbi, che il 3 gennaio prese cinque gol dal collega Gian Piero Gasperini. Con doppietta di Duvan Zapata inclusa, quel 5-1 fu un altro segnale della dea da over, un collettivo che quando vede la porta non fa distinzioni.

La gloria davanti al portiere

In effetti, l’Atalanta ha sempre vinto con largo dominio negli ultimi tempi contro gli avversari. Alla ripresa dopo la prima ondata di pandemia covid, si impose per 4-1, ancora una volta con doppietta di Zapata che quando vede il Sassuolo trova sempre la mira giusta.

Molto importante per i bergamaschi anche il match del 26 maggio del 2019, una data entrata nella storia del club. Perché fu raggiunto l’incredibile traguardo della Champions League, bastò la vittoria per 3-1 contro un Sassuolo per nulla arrendevole, pure senza obiettivi da raggiungere in campionato. Gara come sempre da over e divertente, con una curiosità: l’Atalanta giocava in campo neutro, come squadra casalinga… proprio a Reggio Emilia.

Ancor più curioso che esordì in Serie A proprio in quel match Giacomo Raspadori, l’unico al mondo che giocò la sua prima gara da professionista sia in casa… che contemporaneamente fuori casa. Scherzi del calendario e del destino, come quelli del 28 settembre del 2019 per un’altra vittoria da rullo compressore dell’Atalanta. 4-1 esterno e doppietta di uno scatenato Papu Gomez, ma soprattutto le quattro reti arrivarono nei primi trentacinque minuti.

Ancora peggio, se vogliamo, andò al Sassuolo il 29 dicembre 2018. Agli emiliani non bastò la doppietta di Duncan, l’unica italiana. L’Atalanta ne fece ben sei, divenne micidiale soprattutto in campo largo, tanto che fu Josip Ilicic con una tripletta quasi negli ultimi minuti ad arrotondare il punteggio e a portare il pallone a casa.

Come seguirla in tv

Doppia chance per quanti seguiranno il match in tv. Oltre alla consueta programmazione con Dazn alle 18.30, c’è la possibilità di seguire l’incontro attraverso Sky, sul canale 202 ovvero Sky Calcio uno.