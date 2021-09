Hulk, quarto figlio in arrivo: scandalo in famiglia per l’ex Porto

Scandalo in Brasile, con ancora una volta protagonista Hulk: l’attaccante dell’Atletico Mineiro è in attesa del quarto figlio, ma la madre è una sua parente.

C’è un calciatore che si fa beffe delle critiche, anche feroci, che gli piovono addosso. Stiamo parlando di Hulk. E d’altronde, con un nome del genere, come potrebbe mai spaventarsi per qualche offesa sui social (e non solo). L’ex attaccante di Porto e Zenit, oggi una stella del campionato brasiliano all’Atletico Mineiro con Diego Costa, sta per diventare papà. Ancora una volta, per la quarta, precisamente.

Dov’è il problema? Ovviamente non nella nascita dell’erede, bensì nella madre. Perché l’attuale fidanzata di Hulk non è proprio una persona qualunque. Soprattutto per lui. Anzi, è una sua parente. Acquisita, certo, ma sempre parente rimane.

La vicenda era già saltata sulle cronache rosa di tutto il Brasile, ma anche del resto del mondo, lo scorso anno. Già nel 2019 Hulk aveva infatti ufficializzato la sua relazione con una splendida nipote, Camila. Non una nipote carnale, ma acquisita tramite il suo precedente matrimonio. Nonostante le critiche ricevute in patria, i due nel 2020 avevano scelto di sposarsi, e ora stanno anche per avere il primo figlio. Una notizia accolta con non troppo entusiasmo dai parenti…

Hulk aspetta un figlio dalla nipote

“Oggi, con un cuore pieno di gratitudine a Dio, vengo a condividere con voi il fatto che per la quarta volta sono benedetto con un altro figlio o figlia“, ha scritto sui social Hulk, che ha aggiunto di essere traboccante di felicità (clicca qui per vedere l’annuncio dell’attaccante e della splendida moglie Camila). Chi forse invece è meno entusiasta è la sua ex moglie, Iran.

I due sono stati sposati per dodici anni, ma la loro relazione è naufragata rapidamente, complice anche il colpo di fulmine del calciatore per la bella nipote. Subito dopo aver iniziato questa relazione, senza farsi problemi l’attaccante ha telefonato ai genitori e al fratello della splendida Camila per raccontare come erano andate le cose, per evitare bugie e commenti malevoli. Che però non sono mancati lo stesso, complici le dichiarazioni dell’ex moglie, la quale a un rotocalco locale aveva dichiarato di essersi sentita tradita dalla nipote.

D’altronde, il rapporto con Iran, secondo quanto riferito da Hulk, non è mai stato un rapporto di vero amore. Lei rimase incinta dopo meno di un mese dall’inizio della loro frequentazione, e il calciatore ha sempre sospettato che il figlio non fosse il suo, anche se scelse di non farsene un problema. Tuttavia, per il matrimonio non fu fatto per amore, ma solo per un incidente.