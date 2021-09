Fifa 22, i calciatori più veloci: gli imprendibili in Serie A

Tante frecce in Serie A e non solo: chi sono i calciatori più veloci di Fifa 22, da Theo Hernandez a Daniel James.

Manca pochissimo all’arrivo nei negozi di Fifa 22, e continuano a uscire notizie ogni giorno sulle caratteristiche dei calciatori presenti nel videogame. Il portale Futwiz ha diffuso alcuni dei dati più attesi in assoluto, quelli che riguardano la velocità dei giocatori. Chi sono i più veloci di Fifa 22? Le frecce imprendibili non mancano, e alcune di queste sono presenti anche nella nostra Serie A.

Il più veloce in assoluto tra i protagonisti del nostro campionato è uno dei trascinatori del Milan di Pioli una delle squadre più competitive degli ultimi due anni. Stiamo parlando ovviamente di Theo Hernandez. Il francese in questa specifica caratteristica dovrebbe toccare il punteggio di 93. Al suo pari dovrebbe esserci un solo altro calciatore in Serie A: Hirving Lozano, una delle armi del Napoli di Spalletti.

Subito dietro al rossonero e al messicano ci sono poi altri due terzini, o meglio due calciatori a tutta fascia che giocano su sponde opposte della Capitale: Leonardo Spinazzola e Manuel Lazzari, premiati con un bel 92.

I calciatori più veloci di Fifa 22 in assoluto

Se allarghiamo lo sguardo e diamo un’occhiata al panorama internazionale, cambiano decisamente le cose. Il calciatore più veloce in assoluto all’interno di Fifa 22 non gioca infatti in Italia, bensì in Francia. Stiamo parlando ovviamente del top player che rappresenta il videogioco anche in copertina: Kylian Mbappé. L’asso transalpino del PSG arriva a toccare addirittura la punta inarrivabile di 97.

Lo seguono da vicino a quota 96 due frecce destinate a rimanere ad altissimi livelli per anni e anni: il giovanissimo canadese Alphonso Davies, classe 2000 del Bayern Monaco; Adama Traoré, una belva che corre veloce sulla fascia del Wolverhampton ormai da tre anni.

Scorrendo ancora la classifica, a quota 95 si trovano altri grandi calciatori famosi per la loro velocità inarrestabile (e non solo). In particolare, un po’ a sorpresa, c’è Daniel James, ex Manchester ora al Leeds United. C’è poi Achraf Hakimi, ex Inter e ora punto di forza del Paris Saint Germain. E poi Vinicius Junior del Real Madrid, che per qualcuno avrebbe meritato anche di guidare questa particolare classifica.