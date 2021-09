Fabio Quagliarella, vedi Napoli e poi gol: che perle! (VIDEO)

Sampdoria-Napoli per il Fabio Quagliarella show del gol. Quasi come… Maurizio Costanzo, ma l’attaccante campano intrattiene sempre i tifosi con colpi di magia.

Per Fabio Quagliarella sfida con il Napoli è sempre un tuffo nel passato, in quello che è stato e poteva essere. Con qualche rimpianto, perché quando un amore è stato intenso il ricordo rimane sempre. Pur vestendo la maglia della Sampdoria e avendone vestite tante altre nel corso del tempo. Se la ragione dice Sampdoria, il cuore dice Napoli inevitabilmente.

Dalla sua Castellamare di Stabia alla capitale del Sud Italia, in pratica, c’è la giusta distanza per avere dei flashback, tra quanto dato e quanto avuto dalla tifoseria, che lo ha riaccolto come un figlio. Un amore a distanza, ma sempre amore che rimane, non mancheranno i supporters napoletani in trasferta in Liguria a supportare anche Quagliarella. Pregandolo… di non segnare, perché l’attaccante campano ha segnato contro i biancazzurri otto reti, praticamente una più bella dell’altra.

D’altronde, i colpi del numero 27 sono stati sempre eccezionali. Con un numero di maglia portato in onore al compianto Nicolò Galli, ha girato in lungo e in largo l’Italia segnando e volando in cielo, quasi come ci fosse l’amico di gioventù a sorreggerlo per fargli realizzare gol semplicemente meravigliosi.

Magic box o un ritrovato paisà?

Proprio parlando di gol volanti, uno addirittura trionfò nell’Oscar del calcio, edizione del 2009. A quale squadra lo realizzò? Proprio al Napoli, allora con la maglia dell’Udinese praticamente salì nello spazio e colpì con rara bellezza. Nemmeno un gol estemporaneo, perché probabilmente lo avrebbe ripetuto con le stesse condizioni, il talento è sempre un esercizio di straordinaria coordinazione.

Come fece nel settembre 2018, quando la Sampdoria si impose sul Napoli per 3-0 e il buon Quagliarella segnò di tacco. Come fosse una cosa naturale, la coordinazione, il gesto, il colpire la palla al momento giusto. Tutto normale (per lui), tutto meraviglioso per lo stadio di “Marassi” che capì come era sempre il capitano l’uomo in più dei doriani.

Un uomo in più con 100 gol alla Sampdoria, festeggiati con una toppa speciale nella gara contro il Milan, a dimostrazione di come, dopo la storica coppia formata da Roberto Mancini e Gianluca Vialli, sia stato ed è ancora l’attaccante più in voga con il blucerchiato addosso.

Con un compito difficile di portare la Samp alla salvezza un altro anno, tra primi acciacchi dell’età e la voglia di stupire.

Tornando a Napoli poi come turista, godendosi il sole e la capacità di esser voluto bene da tutto l’ambiente calcistico per quanto offerto alla bellezza. Perché di calciatori come lui ne nascono uno su un milione… ed è un bene ancora guardarlo in campo.