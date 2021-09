Cassano, terribile notizia in famiglia: il fratellastro ci ricasca

Brutte notizie per la famiglia di Antonio Cassano: il fratellastro torna in carcere. Che cosa è successo ed il motivo dell’arresto.

Terribile notizia che mette in imbarazzo la famiglia di Antonio Cassano. Il fratellastro dell’ex attaccante è stato arrestato per un furto da 30 mila euro in un appartamento di Sannicandro. Stando a quanto spiegato da la Repubblica, Giovanni Cassano detto ‘u curt’ per via della statura è stato beccato alla guida dell’auto utilizzata dai malviventi per derubare la casa.

Leggi anche >>> Hulk, quarto figlio in arrivo: scandalo in famiglia per l’ex Porto



Giovanni Cassano arrestato: che cosa ha fatto il fratellastro di Fantantonio

Il fratellastro di Antonio Cassano non è nuovo ad episodi del genere. Già in passato era stato fermato per diversi reati e infatti è un pluripregiudicato. Giovanni è stato protagonista del furto in una casa di Sannicandrio lo scorso giugno, dalla quale sono stati rubati gioielli, rolex e altri. I ladri hanno infranto la porta a vetri utilizzando una fiamma ossidrica e avevano tagliato la cassaforte asportandone il contenuto. Le immagini della videosorveglianza, però, hanno immortalato l’arrivo e la fuga dei malviventi. Quando le forze dell’ordine hanno arrestato Giovanni Cassano a casa sua hanno trovato altri oggetti come passamontagna e grimaldelli.

Ora, l’uomo di 49 anni e parente all’ex calciatore è accusato di diversi reati: plurime violazioni alla sorveglianza speciale a cui era sottoposto (aveva l’obbligo di dimora a Bari), possesso ingiustificato di grimaldelli, uso di targa manomessa e guida senza patente poiché revocata.