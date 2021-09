Lazio-Roma, che tegola per Sarri: big infortunato, le condizioni

Un calciatore della rosa di Maurizio Sarri è infortunato: a forte rischio la sua presenza nel derby Lazio-Roma di domenica 26 settembre.

Alla vigilia della gara contro il Torino, la Lazio comunica l’infortunio di uno dei suoi big. La vera preoccupazione dei tifosi e dello staff tecnico di Sarri è per la gara di domenica 26 settembre, quando all’Olimpico si disputerà il derby.

Una brutta notizia per sostenitori biancocelesti, fantallenatori e soprattutto per l’allenatore che aveva utilizzato in queste prime partite di stagioni il suo calciatore, il quale sarà costretto ad arrendersi per un

Lazio-Roma, Zaccagni infortunato: derby a rischio

Stando a quanto riportato nel comunicato ufficiale, Mattia Zaccagni ieri non si è allenato a causa di “trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra“. Questo tipo di infortunio può avere tempi di rientro molto lunghi e per questa ragione il giocatore inizierà una fase di riposo, prima di sostenere ulteriori esami più approfonditi e conoscere l’entità del danno e i tempi del suo ritorno in campo.

Nei prossimi giorni sosterrà altri esami più approfonditi per conoscere i tempi di recupero dall’infortunio. Dunque, Zaccagni è infortunato e salterà sicuramente il match contro i granata ed è quasi certa la sua assenza anche nel derby Lazio-Roma. Sarebbe stato il suo primo derby della Capitale, ma dovrà rinunciarvi per il primo grave stop stagionale. Una tegola anche in vista di una possibile convocazione in Nazionale per la prossima sosta di ottobre. Insomma, un inizio complicato per Mattia, arrivato al club biancoceleste solo nell’ultimo giorno di mercato.