Roma torna tranquilla? I precedenti motivano l’Udinese

I precedenti tra Roma e Udinese sono in favore dei giallorossi. Ma la squadra friulana non parte di certo battuta, spesso all’Olimpico si è fatta ben valere.

In vista del derby, la Roma non dovrà fare l’errore di sottovalutare l’Udinese. I tifosi magari firmerebbero per un mezzo passo falso contro i friulani per poi dominare il derby, mentre Josè Mourinho ha fatto capire che nessuno dovrà mollare la presa.

Motivazioni opposte dall’altra parte, i bianconeri cercano punti salvezza e ottenerli all’Olimpico sarebbe l’ideale. Dopo il pari della prima giornata contro la Juventus, la squadra di Luca Gotti sogna di poter fare un altro sgambetto eccellente.

Proprio per questo i tifosi friulani guardano con curiosità ai precedenti, che registrano 46 sfide disputate allo stadio “Olimpico”. Come stadio di casa, la Roma ovviamente ha la media migliore avendo conquistando 28 vittorie, concedendo sei pareggi ma anche dodici vittorie ai bianconeri del Triveneto.

Una media nemmeno troppo orrenda, considerando come l’Udinese spesso in passato sia andata a Roma con organici di lusso, ma anche con squadre che pensavano solo a chiudersi in difesa. E, nonostante questo, ogni tanto è capitato il colpaccio. Come avvenuto circa quattordici mesi fa, precisamente il 2 luglio 2020 con il 2-0 esterno dei bianconeri con reti di Lasagna e Nestorowski.

L’abilità di avere saldi i nervi

La Roma, guardando a questi precedenti, deve però puntare dritto sui punti di forza. Soprattutto perché la gara contro l’Udinese è stata spesso utile per creare dei piccoli spazi per la storia. Guardando ai precedenti, c’è da registrare sicuramente l’epopea di Francesco Totti, che contro l’udinese aveva sempre il mirino ben puntato.

Con un gol da cineteca, quando incocciò al volo un lancio sulla destra di Cafù e trafisse il portiere friulano con un tiro al volo sull’angolo alto sinistro della porta. Un gol da cineteca, meraviglioso, difficile per tutti ma non per lo storico capitano della Roma. Una rete che ha fatto il giro del mondo, forse tra le migliori tre dell’ex numero 10, ancora oggi ricordata con grande affetto dai tifosi.

Magical Roma Moments: altra prodezza balistica di Totti contro l'Udinese, era l'anno 2000-01… #RomaUdinesehttps://t.co/dAs0uc1j07 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 17, 2015

Lo stesso Totti contro la squadra bianconera ha segnato tanto e vinto per 18 volte, a fronte degli otto pareggi e delle sei sconfitte. Chi ha un piede caldo è anche Stefan El Shaarawy, che contro l’Udinese è andato in rete già cinque volte, anche in maniera non banale.

In generale, Roma e Udinese si affronteranno per la 101esima volta in assoluto. I bianconeri sono in questa graduatoria degli incontri di sempre all’11° posto, sicuramente una posizione di prestigio che vorrebbero ripetere anche in campionato. E chissà che, prendendo spunto da qualche precedente, non ci siano le basi.