Torino-Lazio, in campo i generali: come seguirli in tv

Torino-Lazio è la grande sfida tra generali, Ivan Juric e Maurizio Sarri usano il bastone molto spesso. La carota spesso è accantonata di questi periodi.

C’è una sfida nella sfida tra Torino e Lazio. In campo nell’infrasettimanale andranno due società che hanno affidato i loro organici a tecnici molto meticolosi. E molto spesso arrabbiati, perché la perfezione passa anche da qualche legittima sfuriata.

Ivan Juric e Maurizio Sarri non sono tra i tecnici più teneri del panorama italiano, la loro forza è di saper caricare un gruppo senza dare nulla per scontato. Soprattutto, metodi duri per attuare delle rivoluzioni: come grandi generali che puntano direttamente a vincere la guerra e non la semplice battaglia.

Che in questo caso riguarda la sfida tra Torino e Lazio, ma in generale proprio le ambizioni stagionali. Perché da una parte c’è la voglia di non vivere una salvezza con l’acqua alla gola, dall’altra c’è l’ambizione almeno di arrivare davanti alla Roma di Josè Mourinho. Storie che si intrecciano e si incrociano, perché il derby è molto vicino, ma Sarri non fa assolutamente pretattica. Andranno in campo gli uomini migliori, così come il Torino penserà poco al turnover: in questo momento della stagione non avrebbe grande senso attuale.

Leader in panchina, prima che sul campo

La storia di Ivan Juric e di Maurizio Sarri ha dei fili in comune. Quelli della perseveranza, sicuramente, ma anche di ovviare alle mancanze con l’organizzazione e un pressing capillare. Molto più netto per quanto riguarda il tecnico croato, che dal suo arrivo al Torino non è mai mancato nel sottolineare le mancanze dei granata. Sia per quelle del campo nonché per un mercato che non ha raggiunto proprio la sufficienza, con elementi della rosa che sembrano ancora bivaccare indossando la maglia granata.

Proprio Juric ha parlato del famigerato “cuore Toro”, per una squadra che deve lottare su ogni pallone. Soprattutto puntando direttamente a chiudere le fonti del gioco, perché la rivoluzione si fa necessariamente con una difesa a tre e un centrocampo bravo nel bloccare i varchi centrali e avere buona manovra sulle fasce.

Dall’altra parte del campo Sarri, invece, ha portato la rivoluzione della difesa a quattro. Che la Lazio aveva dimenticato, dai tempi di Stefano Pioli e Simone Inzaghi sembrava essere abolita dai cancelli di Formello. È tornata, nonostante tutto, perché il tecnico toscano non lascia molto all’immaginazione, proponendo così il suo tipo di gioco ideale che ha delle basi ben rodate.

In particolare, la gara di Torino sarà un utile indicatore per il team biancoceleste. Se puntare in alto con mezzi tecnici e capacità mentali importanti, oppure “accontentarsi” di stare a ridosso dell’Europa e sperare nelle sventure altrui.

