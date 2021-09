Roma, Mkhitaryan non si batte: le sue auto valgono milioni – VIDEO

Mkhitaryan è nella top ten dei collezionisti di auto fra i calciatori di Serie A: avete mai visto al sua incredibile collezione?

Calcio e motori vanno di pari passo, e non è difficile vedere i campioni di Serie A a bordo di veri e propri gioielli. Supercar, pezzi unici, vetture personalizzate con numeri e nomi. La fantasia regna sulle quattro ruote come in campo. Come nel caso di Mkhitaryan, che è di sicuro fra i calciatori più appassionati di motori. Il suo garage farebbe impallidire anche i migliori rivenditori di autovetture, perché la collezione del calciatore armeno è incredibile. C’è di tutto, e alcuni bolidi sono roba da collezionisti veri.

Mkhitaryan, nella top ten di collezionisti di auto c’è il calciatore della Roma.

La sua collezione vanta i migliori gioielli a quattro ruote prodotti al mondo e modelli incredibilmente belli. Come la Lamborghini Aventador bianca, che fra i calciatori è molto diffusa nonostante il valore altissimo. Poi la Mercedes C Class Coupè, con la quale girava spesso a Londra nella sua esperienza all’Arsenal. Bellissima anche la Chevrolet Camaro rossa e nera, con motore da 432 cavalli ed una linea sportiva che la rende una supercar di grande livello

Leggi anche: David Okereke, dall’auto all’esultanza: chi è lo sprinter della Serie A

Alla collezione di auto di Mkhitaryan non poteva mancare una Ferrari. Il calciatore ha acquistato una GCT4 lusso rigorosamente rossa. Un gioiello sportivo e potente che costa quasi 300 mila euro ed eroga una potenza di 690 cavalli. Impiega 3,4 secondi da 0 a 100 km/h, per una punta di velocità massima di 335 km/h. Quattro auto incredibili per un valore altissimo. Mkhitaryan corre in campo, ma a giudicare dal suo garage ama la velocità anche sulla strada. A bordo di mezzi da sogno.