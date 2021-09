David Okereke, dall’auto all’esultanza: chi è lo sprinter della Serie A

David Okereke e la strana esultanza ispirata ad una danza nigeriana: alcune curiosità sullo sprinter della Serie A

L’attaccante del Venezia David Okereke è un nuovo volto del campionato italiano di Serie A. Alle sue prime presenze in massima serie sta lasciando un’ottima impressione, per via della usa giovane età e della sua velocità. Il talentuoso classe 1997 nato a Lagos in Nigeria – stessa città di Victor Osimhen – ha segnato il suo primo gol in campionato contro l’Empoli e ha messo in scena una particolarissima esultanza.

David Okereke veloce come la sua Mercedes

L’attaccante del club ligure, dopo un gol che ha ricordato una vecchia marcatura di Weah, ha esultato inscenando un balletto chiamato: “focus dance“. Si tratterebbe di una simpatica danza nigeriana che David ha fatto conoscere a tutta la Serie A. E siamo certi che la riproporrà nuovamente. Proprio al termine della gara contro l’Empoli, Okereke ha svelato di ispirarsi ad Ighalo, attaccante connazionale, suo idolo soprattutto per quello che fa fuori dal campo.

Leggi anche >>> Fabio Quagliarella, vedi Napoli e poi gol: che perle! (VIDEO)

L’ala del Venezia di recente ha mostrato il suo bolide con cui gira in città. Si tratta di una lussuosa Mercedes nera, che forse supera anche il suo record di velocità. E già, perché Okereke detiene il primato di sprint della quarta giornata di Serie A grazie al picco registrato contro lo Spezia: David ha corso fino a 35,34 km/h. Una vera lepre, imprendibile per i difensori. Una qualità che potrebbe portarlo su grandi palcoscenici.