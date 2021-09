Dramma per l’allenatore: morta la moglie, caduta dal balcone

Morta la moglie dell’allenatore dopo la caduta dal quarto piano: inutili i tentativi di salvarla.

Dramma in casa di Attilio Perotti. La moglie dell’allenatore, Angela Maria, è morta oggi dopo un assurdo incidente domestico. La donna 73enne, è precipitata dal quarto piano della sua abitazione in Via Fabrizi a Genova Quinto. Il tutto nel tentativo di effettuare una riparazione. Perotti, 75 anni, ex calciatore di Como, Parma e Genoa, e poi tecnico di Siena, Cesena, Ancona e Triestina, avrebbe allertato immediatamente i soccorsi, ma l’intervento è stato inutile.

Morta la moglie dell’allenatore Perotti: l’incredibile incidente

L’assurdo incidente è accaduto durante una riparazione sul balcone. La moglie dell’allenatore era salita su una scala, nel tentativo di aggiustare una tenda malfunzionante. Questa la ricostruzione della Polizia, intervenuta sul posto dopo le chiamate.

Leggi anche: Perin si prende la Juve: le curiosità, la splendida moglie e le due ruote

Poi l’incredibile volo dal quarto piano che le è stato fatale. La donna avrebbe infatti perso l’equilibrio, precipitando nel giardino del condominio in cui viveva con Perotti. Sarebbe morta sul colpo, e quindi sono stati inutili i tentativi di salvarle la vita.