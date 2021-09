Perin si prende la Juve: le curiosità, la splendida moglie e le due ruote

Perin potrebbe partire titolare nel prossimo match della Juve: conoscete le sue passioni e la splendida moglie del portiere?

Il suo momento è arrivato. Mattia Perin potrebbe prendersi la Juve, quasi sicuramente nella prossima partita, poi chissà. Le incertezze di Scszesny, fra clamorosi errori e grandi parate, potrebbero aprirgli una strada per guidare la difesa bianconera, che subisce troppo ed ha bisogno di essere registrata. Allegri gli darà una possibilità, e l’ex Genoa scalpita. Voleva andar via per giocare di più in una estate che lo ha visto protagonista con la splendida moglie e sulle due ruote. Perin ha infatti una passione molto particolare.

Perin pronto per la Juve: conoscete la splendida moglie Giorgia?

Perin non è un calciatore che le manda a dire. In diverse interviste ha sempre espresso il suo parere con eleganza ma anche in maniera diretta. Anche quando ha dovuto comunicare alla Juve l’intenzione di andare via. Allegri lo ha però blindato, ed è pronto ad offrigli una occasione contro la Samp. La attende dalla calda estate della sua permanenza in bianconero, fra vacanze e giri in bici. In diverse occasioni il portiere ha postato foto delle sue escursioni sulle due ruote, che sono una vera passione.

Sono immancabili anche gli scatti con la bellissima moglie Giorgia Miatto. La coppia si è unita in matrimonio nel 2019, e da quel momento i due sono inseparabili. Mostrano il loro legame sui social oltre alle foto dei figli. Una famiglia così unità da spingere la coppia ad imprimere tutto sul corpo con un tatuaggio. Ora potrebbe arrivare il momento più importante della sua stagione in bianconero. E Perin è pronto.