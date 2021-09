Da Immobile ad Abraham: le fidanzate più belle di Lazio-Roma – FOTO

Da Ciro Immobile a Tammy Abraham, chi ha le fidanzate più belle di Roma-Lazio: il derby è esplosivo fuori dal campo.

Domenica 26 settembre è tempo di derby! Lazio e Roma si affrontano in un match particolarmente importante per il proseguo della stagione. Non solo è la stracittadina della Capitale, ma è anche scontro diretto per un’eventuale lotta scudetto. Al momento i giallorossi sono partiti meglio, ma i biancocelesti di Sarri possono ancora spiccare il volo e l’eventuale vittoria darebbe una grande carica all’intero spogliatoio.

La vera sfida è anche fuori dal campo, con le protagoniste in tribuna. Lazio-Roma sarà l’occasione per mogli e fidanzate dei calciatori di vedere da vicino l’atmosfera focosa dell’Olimpico. Ecco la carrellata delle compagne più belle dei giocatori, da Immobile e Abraham.

Lazio-Roma, le fidanzate più belle del derby

Tra i protagonisti della sfida ci sarà sicuramente Luis Alberto e con lui, dalla tribuna, ci sarà Patricia Venegas, compagna esplosiva del centrocampista dello spagnolo.

E non potrà mancare all’Olimpico Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile e madre a tempo pieno. Donna esuberante e sempre al fianco del suo bomber preferito. La prima tifosa della Lazio che non si perderà il derby tanto atteso.

Il Sergente Milinkovic Savic sarà accompagnato dalla dolce metà: Natalija Ilic. La splendida ragazza dagli occhi di ghiaccio è seguitissima dai tifosi biancocelesti, innamorati del suo charme.

Passiamo dai bomber della Lazio a quelli della Roma. Abraham è sbarcato nella Capitale con la sua fedele compagna Leah Monroe, che è già stata all’Olimpico e ha festeggiato i gol del suo “boyfriend”.

Astrid Bell, lo dice il cognome, è incantevole. Si tratta della fidanzata del terzino della Roma Karsdorp, ormai titolare fisso della formazione.

Leggi anche >>> Paola Ferrari contro Adani? La giornalista svela tutta la verità

Borja Mayoral ha incontrato l’amore in Italia. L’attaccante giallorosso, riserva di Abraham in questo avvio di campionato, è innamorato folle di Flavia Natalini, una modella italiana. Si tratta di Miss Lazio 2019.