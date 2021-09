Allegri fa cifra tonda: che traguardo in Juventus-Sampdoria

Massimiliano Allegri festeggia un traguardo importante in Juventus-Sampdoria: le statistiche dell’allenatore sono impressionanti

La Juventus ha trovato la prima vittoria in campionato contro lo Spezia durante il turno infrasettimanale, ma c’è poco da stare “Allegri“, bisognerebbe aggiungere. Cinque partite e solo cinque punti raccolti: un bottino troppo magro. Ma i bianconeri si sono sbloccati e ora cercheranno di dare continuità al successo contro i liguri, ripartendo proprio contro altri liguri.

Infatti, la Juve deve affrontare la Sampdoria all’Allianz Stadium. La gara è in programma domenica 26 settembre alle ore 12:30 e si prospetta equilibrata ed insidiosa. I blucerchiati vengono da una pesante batosta in casa, ma possono giocarsela contro chiunque grazie al reparto offensivo di tutto rispetto. Quagliarella e Caputo proveranno a fare lo scherzetto a Massimiliano Allegri, nel giorno del suo record di presenze in panchine.

Allegri, 400 panchine in Serie A: la statistica straordinaria di Max

Domenica 26 settembre, davanti ai propri sostenitori, Allegri raggiungerà 400 presenze in Serie A come allenatore. La su esperienza in massima serie è cominciata a Cagliari nel 2008 ed è proseguita col Milan e con la Juventus. Proprio con i rossoneri ha conquistato il primo scudetto, ma con i bianconeri è riuscito ad ottenere la consacrazione, diventando uno dei migliori tecnici italiani. Manca ancora qualche trofeo internazionale, ma la strada è ancora lunga.

Massimiliano ha ottenuto 243 vittorie in campionato, almeno 59 più di ogni altro allenatore a partire dal suo esordio nella competizione nel 2008/09. Un dato non da poco.