Juventus: il primo “acquisto” della nuova stagione è già ufficiale – Foto

La Juventus pensa già al futuro: in attesa di poter tornare nelle prime posizioni in classifica, per la maglia bianconera sta per arrivare un nuovo ‘acquisto’.

La stagione della Juventus è forse arrivata a una svolta. Dopo quattro gare in cui ha raccolto solo due punti in campionato, nella quinta contro lo Spezia, in Liguria, è riuscita a portare a casa tre punti importantissimi, rilanciandosi in classifica. Resta ancora a dieci lunghezze dalla vetta, ma la vittoria, arrivata dopo una sofferenza sconvolgente e al termine di una prestazione imbarazzante, regala ossigeno puro ad Allegri.

Se il campionato dei bianconeri inizierà da qui lo scopriremo. Intanto però il club pensa già al futuro, e sta pianificando un nuovo ‘acquisto’ importantissimo, un colpo da veri campioni del mondo.

Il riferimento non è però a un calciatore, bensì a una nuova maglia. La Juventus potrebbe vestire una nuova pelle a breve. Entro novembre dovrebbe infatti arrivare la quarta casacca stagionale per il club bianconero, e non sarà una maglia come tutte le altre, ma legata a dei ricordi straordinari per tutti i tifosi italiani.

Juventus, una maglia azzurra in arrivo?