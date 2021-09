Simone Bastoni, il trascinatore dello Spezia: fidanzata e passioni

La vita fuori dal campo di Simone Bastoni: dal ‘derby’ con la fidanzata alle passioni del terzino simbolo dello Spezia.

Anche lo Spezia ha il suo Theo Hernandez. Magari è meno travolgente ed ‘esotico’ del franco-spagnolo, ma Simone Bastoni è da due anni a questa parte una garanzia anche nella massima categoria. Terzino sinistro di grande continuità, è nato a La Spezia il 5 novembre 1996 ed è uno dei simboli della rinascita degli Aquilotti, insieme a compagni come Giulio Maggiore.

Ragazzo di sani principi, cresciuto in una buona famiglia e dedito al sacrificio sul terreno di gioco, Simone ha finora mostrato una grande capacità di resistere alle difficoltà e di saper sfruttare i momenti. Sogna di poter indossare la maglia della Nazionale. Per farlo sa bene però di dover aiutare lo Spezia a guadagnarsi la salvezza il prima possibile.

Calciatore importante, ma non ancora con lo status di vera star, su Instagram è diventato famoso anche grazie alla sua fidanzata. Non di rado mostra infatti alcuni scatti con la sua Sofia, una ragazza di Carrara con cui sta dividendo gli anni migliori della sua vita. Un derby in famiglia che non crea contrasti, ma anzi rende la loro storia ancora più intensa. Insieme amano viaggiare, andare a cena fuori e divertirsi in modo semplice, regalando pochi spunti al gossip ma guadagnandosi molti like sui social.

E proprio sui social Bastoni è stato protagonista di un caso mediatico che però non riguarda la sua ragazza, ma una squadra rivale…

Simone Bastoni, non solo la fidanzata: nella sua vita c’è anche l’Inter?

Per quale squadra tifa Simone Bastoni? Il terzino ha in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ammesso di aver sempre apprezzato Del Piero, ma non pare essere juventino. Nel suo cuore, oltre alla splendida Sofia, c’è lo Spezia. Ma sembra che le sue simpatie calcistiche fin da giovane fossero le stesse del compagno Maggiore, ossia a tinte nerazzurre.

Lo dimostrerebbe anche una storia Instagram, poi cancellata immediatamente, alla vigilia di Spezia-Milan del 25 settembre 2021. In una vignetta si vedeva Simone chiedere a Maggiore: “Ma ci facciamo il cu*o al Milan?“. La risposta di Giulio: “Sì, un gol lo faccio io e uno lo fai te“. Una provocazione che non è piaciuta ai tifosi rossoneri, che hanno subito riempito d’insulti il terzino. Piccoli scivoloni tra campo e social.