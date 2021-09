James Rodriguez, non solo Qatar: perché può firmare anche per il PSG

Stando ai rumors spagnoli, James Rodriguez potrebbe raggiungere Messi al PSG il prossimo gennaio: il calciatore ha appena firmato con un club del Qatar.

A soli 29 anni, il centrocampista colombiano ha lasciato l’Europa per sbarcare in Qatar al Al-Rayyan Sports Club, precisamente a Doha. La capitale del Qatar non è così tanto distante da Parigi in fin dei conti. E non è un caso che si parli proprio di conti, poiché a livello economico Doha e Parigi sono estremamente legate. A livello geografico, invece, sono due città incredibilmente distanti.

Ma poco importa. James Rodriguez vivrà i prossimi mesi in Qatar e giocherà nel Al-Rayyan Sports Club, ma a gennaio può lasciare tutto e ritornare in Europa al PSG, al fianco di Lionel Messi. Infatti, secondo la stampa spagnola ci sarebbe una particolare clausola che permetterà il colombiano di firmare con i parigini a parametro zero.

James Rodriguez al PSG gratis: la clausola svelata da AS

Stando a quanto riportato dal quotidiano AS, James Rodriguez potrebbe diventare nella prossima sessione di mercato un nuovo compagno di Neymar, Messi e Mbappé poiché nella clausola con il nuovo club c’è l’uscita a costo zero verso il PSG. La società parigina, controllata dal fondo sovrano qatariota Qatar Investment Authority, avrà la possibilità di tesserare il calciatore sudamericano gratis.

Leggi anche >>> La fabbrica del mercato: l’Europa ha tanti Zio Paperone

I rapporti tra il Paris Saint-Germain e lo stato del Vicino Oriente sono molto stretti e non poteva essere diversamente. Non solo la società è controllata proprio da un fondo statale del Qatar, ma il suo presidente è proprio qatariota. Una furbata quella di Nasser Al-Khelaïfi, patron del PSG, che rischierebbe di mettere in cattiva luce il club. Questo trasferimento, per quanto possa essere lecito, attirerebbe critiche da parte di tutto il mondo del calcio perché è troppo vantaggioso per la squadra di Ligue 1.