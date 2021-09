Cristiano Ronaldo passione auto: quanto costa il suo nuovo bolide

Cristiano Ronaldo si è presentato all’allenamento con la nuova auto: qual è e quanto costa il suo nuovo bolide.

Il garage di Cristiano Ronaldo ha raggiunto il valore di 17 milioni di euro grazie alla nuova auto che ha sfoggiato fuori al campo sportivo del Manchester United. Il campione portoghese ha acquistato un nuovo bolide, davvero eccezionale.

CR7 ha sorpreso i tifosi fuori al villaggio di Carrington con un automobile lussuosa ed incredibile. Questo veicolo si aggiunge agli altri precedenti, dalla Mercedes Classe G Brabus 800 alla Ferrari F12 TDF.

Cristiano Ronaldo, la nuova Bentley da 635 cavalli!

Dopo la sconfitta contro il West Ham in Carabao Cup, Cristiano Ronaldo ha raggiunto il campo d’allenamento del Manchester United con l’auto nuova. Si tratta di una Bentley Flying Spur, dal valore di circa 200 mila euro. Con i suoi 635 cavalli raggiunge i 100 km/h in soli 3,8 secondi e può arrivare fino a 333 km/h come limite di velocità massima. La Bentley di Cristiano Ronaldo pesa circa 2,4 tonnellate.

Cristiano Ronaldo in his new beautiful luxury car Bentley Flying Spur. The new car cost £250,000.📸🔥 pic.twitter.com/fBjIPbtJ79 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) September 23, 2021

E dunque, un altro veicolo si aggiunge al lussuoso garage del portoghese, che proprio di recente ha dichiarato di voler dare un particolare esempio ai suoi figli: “Devono essere umili”. Infatti, il campione ha portato suo figlio Cristiano Jr a vedere un monolocale di Lisbona dove ha vissuto per due anni. Il figlio, ovviamente, non credeva ai suoi occhi. Troppo diversa la realtà che ha vissuto il padre, prima di diventare l’atleta più famoso del nuovo millennio.