James Rodriguez, altro che Milan: l’ex Real Madrid pronto a cambiare vita

Niente Italia per James Rodriguez: il trequartista nel mirino del Milan potrebbe andare a giocare in un club insospettabile del Qatar.

Niente Serie A per James Rodriguez. Il trequartista colombiano, accostato in passato a Juventus e Napoli e nel corso dell’ultima estate al Milan, potrebbe rimanere una chimera per il nostro campionato. Nonostante sia stato vicino all’arrivo in Italia, il pupillo di Ancelotti, classe 1991, potrebbe fare presto una scelta di vita che lo porterebbe di fatto a una sorta di pensionamento anticipato.

D’altronde, non è stato molto fortunato in questi ultimi anni di carriera. Arrivato all’Everton sulla scia di Carlo Ancelotti nel 2020, sembrava destinato a riemergere ad altissimi livelli nel calcio europeo. Invece, complice qualche infortunio di troppo, e la fuga a Madrid di Carletto nell’estate 2021, l’ex Real si è ritrovato ‘prigioniero’ in un club che non sente suo, privo di grandi prospettive, nonostante l’arrivo di Rafa Benitez.

Dopo 26 presenze e 6 gol con la maglia dei Toffees, di fatto è diventato un divorziato in casa, pronto ad accettare qualunque offerta. E quella più giusta è arrivata forse proprio in questi giorni, a mercato europeo chiuso. Un’offerta irrinunciabile, almeno economicamente.

James Rodriguez in Qatar

Il Bandito sta per diventare uno sceicco. Dopo la chiusura del mercato nel Vecchio Continente, James si è visto quasi ‘costretto’ a guardare a soluzioni esotiche pur di lasciare l’Everton, club con cui l’amore è terminato ormai da tempo. Così, stando a quanto riferito da TycSports, l’ex Bayern sarebbe ora ad un passo dall’approdo nel campionato qatariota.

Proprio nell’anno dei Mondiali 2022 (e non può essere un caso) un calciatore affermato sta per arricchire una delle leghe meno competitive al mondo, formata da 12 squadre quasi tutte dell’unica vera e propria città del piccolo stato arabo, Doha.

In particolare, il club che sarebbe riuscito a conquistare James sarebbe l’Al-Rayyan SC, squadra allenata da una grande vecchia conoscenza del calcio europeo, Laurent Blanc. A quanto pare, James Rodriguez in Qatar avrebbe già sostenuto le visite mediche, e potrebbe essere ufficializzato a breve. Sarà lui la vera star di un campionato che vanta altri nomi illustri come Guilherme o Andre Ayew. Solo il tempo ci dirà se sarà una soluzione temporanea in vista di un ritorno nel calcio europeo o la pensione d’oro definitiva di un talento rimasto eterna promessa.