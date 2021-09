Pedro, gol e record al derby con entrambe le maglie: terzo nella storia

La rete del 2-0 alla Roma trascina Pedro nella storia del derby: ci sono riusciti solo in tre. Ricordi gli altri?

Era fra i protagonisti più attesi Pedro, e dopo la rete dell’ 1-0 confezionata con qualità da Felipe Anderson e Milinkovic Savic, ci ha pensato lui a regalare il raddoppio a Sarri. Zampata vincente e poi abbraccio al tecnico che lo ha voluto con forza, nonostante sia arrivato proprio dai giallorossi. Pedro ha risposto con una rete da calciatore che in queste partite non averte la pressione e sa dire la sua. Lo ha fatto, ed è entrato nella storia dei derby Pedro, capace insieme ad altri due calciatori di segnare nella stracittadina con entrambe le maglie.

Pedro e altri due: gli unici in grado di segnare al derby con entrambe le maglie

Entra negli almanacchi Pedro, perché in pochi sono passati dalla Roma alla Lazio o viceversa, e sono stati ancora di meno i calciatori ad andare in gol con entrambe le maglie nei derby. Prima dello spagnolo ci riuscì Arne Selmosson. Arrivò in Italia all’Udinese, e con i suoi 14 gol convinse la Lazio a prelevarlo. Per lo svedese, soprannominato Raggio di Luna, arrivarono più di 30 gol in 101 presenze, compresa la firma sul derby. Tre stagioni e poi il passaggio alla Roma. Altri tre campionati in giallorosso, 87 presenze e nuovamente la firma sulla stracittadina capitolina nelle sue 30 reti.

Leggi anche: Lazio-Roma, derby atipico: non succedeva da 55 anni

Dopo di lui fu il turno di Kolarov. Nelle stagioni alla Lazio trovò la rete contro i giallorossi. Poi l’addio per approdare al City, il ritorno nella capitale per approdare alla Roma e ancora un gol nel derby. Ora è toccato a Pedro. Ci sono riusciti solo in 3 a regalare gioie e dolori, prima da avversari e poi da beniamini nella partita più attesa della città. Pedro è fra questi, premiata la scelta di Sarri.