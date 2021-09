Chi è Lorenzo Lucca, la rivelazione della Serie B che piace a Juve, Milan e Inter

Lorenzo Lucca, il nuovo Toni del Pisa che piace a tutte le big italiane: chi è e quali sono le sue caratteristiche.

Abbiamo trovato il nuovo Luca Toni? Secondo qualcuno sì. Si chiama Lorenzo Lucca ed è il baby bomber che sta facendo impazzire le big italiane dopo il suo esplosivo inizio di campionato in Serie B, da autentico goleador trascinatore del Pisa, con cinque reti messe già a segno. Numeri importanti che hanno acceso su di lui i fari della stampa, delle più grandi squadre di Serie A e anche del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini.

Nato il 10 settembre 2000 a Moncalieri, in provincia di Torino, Lorenzo è esploso lo scorso anno con la maglia del Palermo in Serie C, mettendo a segno 13 reti in 27 presenze. Numeri importanti che lo hanno portato a essere paragonato a Luca Toni, altro bomber diventato grande proprio in rosanero.

Leggi anche -> 30 giugno 2006, Italia Ucraina: Luca Toni ci porta in semifinale

Pupillo di Roberto Buscaglia, che lo ha allenato proprio in Sicilia, Lorenzo vanta un fisico imponente, con un’altezza di oltre 2 metri (precisamente 2,01 metri) e un peso che va definendosi. Corporatura importante che però nasconde una rapidità e agilità fuori dal comune, che gli permette di partire a razzo e di lasciarsi alle spalle i marcatori più arcigni. Dotato di una buona tecnica di base, ha un ottimo tiro, sa calciare da fermo ed è realmente imbattibile sui colpi di testa, complice l’altezza e il tempismo nello stacco. Un identikit che lo rende l’attaccante perfetto per ogni squadra.

Lorenzo Lucca: chi è la fidanzata?

Cresciuto moltissimo negli ultimi tempi, LL17 (questo il suo nickname sui social), ha iniziato a far parlare di sé dopo un inizio sprint in Serie B. Sulle sue tracce ci sarebbero tutte le big italiane, con in prima fila Juventus, Inter e Milan.

A rendere prezioso questo giovane calciatore non sono infatti solo le caratteristiche tecniche e fisiche, compresa la capacità di resistere agli scontri con gli avversari, ma anche quelle caratteriali. Maturo prima del tempo, ha l’ambizione per poter arrivare in alto, e vanta un’ottima etica del lavoro.

Potrebbe interessarti -> Alessandro Bastoni rinnova con l’Inter, per la gioia della sua Camilla – Foto

Al momento non ha mostrato particolari vizi o intemperanze, ma un solo desiderio: diventare un grandissimo bomber. Lo si può evincere anche dal suo utilizzo di Instagram, dedicato sostanzialmente solo alla sua carriera e nel privato alla sua fidanzata. Ha infatti una splendida ragazza, Matilda Danzè, una bruna made in Torino molto seguita sui social e apprezzatissima dai tifosi di Lucca, sia quelli del Palermo che quelli attuali del Pisa.